Το WONDR Experience Amsterdam, ο πρώτος καλλιτεχνικός πολυχώρος διασκέδασης για ενήλικες στο Άμστερνταμ, και η Mattel, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παιχνιδιών και οικογενειακής ψυχαγωγίας παγκοσμίως, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν το Barbie™: The Dream Experience, ένα ταξίδι αφιερωμένο στα πάνω από 65 χρόνια ιστορίας της πιο δημοφιλούς κούκλας στον κόσμο. Η συνεργασία αυτή δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν σε εντυπωσιακούς, διαδραστικούς θεματικούς χώρους εμπνευσμένoυς από τις πιο εμβληματικές Barbie® κάθε δεκαετίας. Με θεματικές ζώνες και αντίγραφα αλησμόνητων παιχνιδιών από το 1959 έως σήμερα σε πραγματικό μέγεθος, η εμπειρία υπόσχεται χαρά και συγκίνηση για όλες τις ηλικίες, αποτελώντας μια αξέχαστη γιορτή της διαχρονικής κληρονομιάς της Barbie.

Οι επισκέπτες θα περιηγηθούν σε δώδεκα θεματικές ζώνες, καθεμία αφιερωμένη σε μια εμβληματική εποχή: από την «πτήση στο φεγγάρι» με έναν ρετρο-φουτουριστικό πύραυλο που τιμά την Barbie Αστροναύτη της δεκαετίας του ’60, μέχρι την παραλία της Καλιφόρνια με το πνεύμα του flower-power και την Malibu™ Barbie των ’70s, αλλά και ένα ρετρό κομμωτήριο εμπνευσμένο από την Totally Hair™ Barbie της δεκαετίας του ’90 — τη Barbie με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία.

Τα highlights της εμπειρίας περιλαμβάνουν αντίγραφα των διάσημων οχημάτων της Barbie, όπως το αυτοκίνητο, το σκάφος, το Dream Camper™ και το snowmobile, σε φυσικό μέγεθος δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να τα ανακαλύψει. Το ταξίδι ολοκληρώνεται με το θεαματικό Barbie DreamHouse™ σε πραγματικό μέγεθος, ένα αποκλειστικό κατάστημα προϊόντων Barbie και ένα θεματικό καφέ, που κάνουν αυτή την εμπειρία πραγματικά αξέχαστη για μικρούς και μεγάλους.

Το Barbie™: The Dream Experience είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ της Mattel και της δημιουργικής επιχειρηματία Sarah Mendes, ιδρύτριας της WONDR. Όπως αναφέρει η Mendes, «Συνεργαστήκαμε με τη Mattel για να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά μαγικό ταξίδι στον θρυλικό κόσμο της Barbie, επιτρέποντας στους επισκέπτες να ξαναζήσουν εμβληματικές στιγμές που καθόρισαν το brand τα τελευταία 65 χρόνια. Ελπίζουμε να εμπνεύσουμε επισκέπτες κάθε ηλικίας με τη διαχρονική νοσταλγία αλλά και τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της Barbie.»

Η Julie Freeland, Vice President of Global Location Based Entertainment της Mattel, δήλωσε: «Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, η Barbie αποτελεί εμβληματικό σύμβολο ενδυνάμωσης, φαντασίας και απεριόριστων δυνατοτήτων. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ζωντανεύουμε την κληρονομιά της στο Barbie™: The Dream Experience. Μαζί με τη WONDR, δημιουργήσαμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της Barbie σε φυσικό μέγεθος που αναδεικνύει την εξέλιξη της μέσα από δεκαετίες παιχνιδιού και έμπνευσης, με στόχο να εμπνεύσουμε κάθε επισκέπτη.»

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Τα εισιτήρια διατίθενται στο www.BarbietheDreamExperience.com

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, 10:00–20:00

Διεύθυνση: Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam

Τιμές εισιτηρίων από 25€