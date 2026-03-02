Η Xiaomi παρουσίασε τη σειρά Xiaomi 17, προβάλλοντας τις τελευταίες εξελίξεις της Εταιρείας στην κινητή τεχνολογία. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε μια σειρά από νέα προϊόντα και αξεσουάρ AIoT, συμπεριλαμβανομένων των Xiaomi Scooter 6 Series και Xiaomi Watch 5, που επεκτείνουν περαιτέρω το συνδεδεμένο οικοσύστημα της Xiaomi. Επιδεικνύοντας τις σχεδιαστικές της φιλοδοξίες, η Xiaomi παρουσίασε επίσης το Xiaomi Vision Gran Turismo, ένα οραματιστικό ηλεκτρικό hypercar concept που δημιουργήθηκε για τη θρυλική σειρά Gran Turismo.

Βασικό σημείο της παρούσας ανακοίνωσης είναι και η παρουσίαση, από τη Xiaomi, μιας σημαντικής εξέλιξης στη συνεργασία της με τη Leica, η οποία, από το εξαιρετικά επιτυχημένο πλαίσιο κοινής έρευνας και ανάπτυξης, έχει αναβαθμιστεί σε ένα νέο μοντέλο στρατηγικής συν-δημιουργίας, αντανακλώντας μια βαθύτερη, ολοκληρωμένη συνεργασία.

Κατασκευασμένα με βάση αυτό το αναβαθμισμένο μοντέλο, τα Xiaomi 7, Xiaomi 17 Ultra και Leica Leitzphone powered by Xiaomi θέτουν ένα νέο σημείο αναφοράς για την κινητή φωτογραφία, συνδυάζοντας κορυφαία απόδοση απεικόνισης με κομψούς σχεδιασμούς και ανθεκτικά, εργονομικά εκλεπτυσμένα σχέδια. Με την υποστήριξη της εμπειρίας της Leica στον τομέα της απεικόνισης, που ξεπερνά τον αιώνα, η σειρά Xiaomi 17 προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία smartphone κορυφαίου επιπέδου, με κορυφαίες δυνατότητες φωτογραφίας και βίντεο στον πυρήνα της.

Διαχρονικός σχεδιασμός πίσω από την απαράμιλλη δομή Xiaomi Guardian

Η σειρά Xiaomi 17 διαθέτει μινιμαλιστικό σχεδιασμό που δίνει προτεραιότητα στην κομψότητα και την επαγγελματική εμφάνιση. Οι καθαρές γραμμές, οι απαλές άκρες και η απλοποιημένη διάταξη δημιουργούν μια απλή, γεμάτη αυτοπεποίθηση εμφάνιση που αντανακλά την εκλεπτυσμένη φύση της σειράς. Τυλιγμένη σε καμπύλες Golden Arc που έχουν τελειοποιηθεί μετά από αμέτρητες επαναλήψεις, η μορφή της σειράς Xiaomi 17 συμβάλλει σε μια άνετη και αξιόπιστη αίσθηση στο χέρι. Χάρη στον αναβαθμισμένο σχεδιασμό και τις πρωτοποριακές τεχνικές κατασκευής LIPO, τα εξαιρετικά λεπτά πλαίσια εξασφαλίζουν ότι η σειρά Xiaomi 17 είναι άνετη και εύκολη στο κράτημα, προσφέροντας την απόλαυση μιας οθόνης σχεδόν χωρίς περιθώρια.

Το Xiaomi 17 Ultra, το λεπτότερο και ελαφρύτερο Xiaomi Ultra μέχρι σήμερα,¹ έχει πάχος μόλις 8,29 mm² και ζυγίζει μόλις 218,4 g², με εκλεπτυσμένο, εντελώς επίπεδο σώμα με εξαιρετικά λεπτές άκρες και μια νέα, μικρότερη και πιο διακριτική θήκη για την κάμερα. Διατίθεται σε White, Black ή εντυπωσιακό Starlit Green³ και προσφέρει premium εμφάνιση που ταιριάζει σε μια συσκευή πραγματικά κορυφαίας κατηγορίας. Πέρα από την εντυπωσιακή του εμφάνιση, το Xiaomi Guardian Structure εξασφαλίζει ισχυρή ανθεκτικότητα με το Xiaomi Shield Glass 3.0, προσφέροντας 30%² μεγαλύτερη αντοχή σε πτώσεις από το Xiaomi 15 Ultra, πλάτη από υαλοβάμβακα υψηλής αντοχής, πλαίσιο από κράμα αλουμινίου και βαθμολογία IP68⁶ για ολοκληρωμένη προστασία από σκόνη και υγρασία.

Για ακόμα πιο συμπαγή εμπειρία απεικόνισης και τεχνολογίας, το Xiaomi 17 έχει πάχος 8,06 mm² και ζυγίζει μόλις 191 g², παρά την υψηλή υπολογιστική ισχύ, τις προηγμένες δυνατότητες απεικόνισης και την ανθεκτική μπαταρία του. Διατίθεται σε εντυπωσιακές χρωματικές επιλογές, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue και Black,³ διαθέτει επανασχεδιασμένη διακόσμηση κάμερας, σημαντικά μειωμένη καμπυλότητα στη μετάβαση του πλαισίου και εξαιρετικά λεπτές άκρες 1,18 mm². Εκτός από τον κομψό, τολμηρό και εντυπωσιακό σχεδιασμό, το Xiaomi 17 είναι κατασκευασμένο για να αντέχει, με δομή Xiaomi Guardian Structure που διαθέτει πλαίσιο αλουμινίου 6M42, γυαλί Xiaomi Shield Glass και πιστοποίηση IP68⁶, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και σιγουριά.

Xiaomi × Leica: Μια πρωτοποριακή συνεργασία στον τομέα της απεικόνισης

Η Xiaomi συνεχίζει τη συνεργασία της με τη Leica για να προσφέρει μια επαγγελματική εμπειρία απεικόνισης στη σειρά Xiaomi 17. Βασισμένη στην επεξεργασία και διαμόρφωση των οπτικών φακών Leica UltraPure, η σειρά Xiaomi 17 λειτουργεί αξιόπιστα σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών φωτισμού, διατηρώντας τις λεπτομέρειες τόσο σε σκηνές με έντονο φως όσο και σε σκηνές με χαμηλό φωτισμό. Η διαμόρφωση φακών υψηλής ποιότητας με επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων συμβάλλει στη μείωση των αντανακλάσεων και των οπτικών παρεμβολών, επιτρέποντας στο καθαρότερο φως να φτάσει στον αισθητήρα. Η απεικόνιση σε όλη τη σειρά υποστηρίζεται από εργαλεία, όπως το AI Creativity Assistant και οι λειτουργίες Xiaomi HyperConnect, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης αρχείων και της ρύθμισης Multicam, επιτρέποντας μια πιο ευέλικτη ροή εργασίας λήψης και επεξεργασίας.

Σχεδιασμένο για ισχυρή και ευέλικτη λήψη εικόνων, το Xiaomi 17 Ultra ανοίγει νέους ορίζοντες με τον πρώτο αισθητήρα κύριας κάμερας LOFIC 1″ της Xiaomi. Ο αισθητήρας εικόνας Light Fusion 1050L χρησιμοποιεί τεχνολογία πυκνωτή αιχμής για να αυξήσει σημαντικά την πλήρη χωρητικότητα και να επιτρέψει απόδοση HDR επόμενης γενιάς. Μια άλλη σημαντική καινοτομία είναι η κάμερα Leica 200MP 75–100mm, με μηχανικό οπτικό ζουμ 75–100mm. Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα οπτικά πρότυπα της Leica APO, η κάμερα-τηλεφακός διατηρεί υψηλή ποιότητα εικόνας με ελάχιστο ghosting και χρωματικές παραμορφώσεις σε όλο το εύρος του ζουμ και επεκτείνεται σε εστιακό μήκος, ισοδύναμο με 400mm (17,2x) χάρη στην προηγμένη τεχνολογία αισθητήρα για εξαιρετική φωτογραφία μεγάλου βεληνεκούς. Εκτός από τις προηγμένες δυνατότητες φωτογραφίας, το Xiaomi 17 Ultra προσφέρει εξαιρετικά δυναμική βιντεοσκόπηση με κινηματογραφικής ποιότητας χρώματα και σύστημα σταθεροποίησης, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής Dolby Vision® ή ACES Log έως 4K 120fps, τόσο στην κύρια κάμερα όσο και στην τηλεφακό.

Παράλληλα, το Xiaomi 17 compact imagery flagship διαθέτει ένα ευέλικτο σύστημα απεικόνισης με επίκεντρο τον κορυφαίο αισθητήρα εικόνας Light Fusion 950 με μέγεθος 1/1,31″ και 2,4μm 4-σε-1 Super Pixel, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό υψηλό δυναμικό εύρος 13,5EV για πλούσιες, ρεαλιστικές εικόνες σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Αυτό συμπληρώνεται από έναν τηλεφακό Leica 60 mm, που προσφέρει φωτογραφία πορτρέτου 60 mm, οπτικό ζουμ 5x, ακριβή μακροφωτογραφία 10 cm και AI Ultra Zoom 20x. Για αυτοπορτρέτα, υπάρχει μια νέα μπροστινή κάμερα 50 MP που διαθέτει βελτιωμένη αυτόματη εστίαση, τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες αποστάσεις. Η βιντεοσκόπηση είναι εξίσου ισχυρή, υποστηρίζοντας εγγραφή 4K 60fps Dolby Vision® και 4K 60fps Log για ευκρινείς λεπτομέρειες, σταθερά χρώματα και εντυπωσιακή σταθερότητα, βελτιώνοντας την ευκρίνεια και απλοποιώντας τη ροή εργασίας για λήψεις επαγγελματικού επιπέδου.

Στο πνεύμα της πλούσιας φωτογραφικής κληρονομιάς της Leica, το κορυφαίο σύστημα κάμερας του Xiaomi 17 Ultra μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με δύο αναβαθμισμένα πρόσθετα εργαλεία: το νέο Xiaomi 17 Ultra Photography Kit διαθέτει σημαντικά ελαφρύτερο, πιο συμπαγή σχεδιασμό, και περιλαμβάνει έναν ιμάντα καρπού, ένα προσαρμόσιμο κλείστρο δύο σταδίων, ένα ειδικό κουμπί βίντεο και βαθμολογία IP54¹⁴, όλα εμπνευσμένα από επαγγελματικές κάμερες, και είναι διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα. Για τους αφοσιωμένους φαν, το Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro αναβαθμίζει την εμπειρία με μια premium, αντιολισθητική λαβή από PU δέρμα που θυμίζει τα εμβληματικά σώματα της Leica, μια ενσωματωμένη μπαταρία 2000mAh (typ), ένα αποσπώμενο κουμπί κλείστρου για προσαρμοσμένη εργονομία και μια μοναδική διεπαφή χρήστη Fastshot mode, που προσφέρει ολοκληρωμένο έλεγχο για επαγγελματική λήψη.

Ελίτ απόδοση συναντά πρωτοποριακή ισχύ

Πίσω από κάθε μέλος της σειράς Xiaomi 17 βρίσκεται o κορυφαίος επεξεργαστής της αγοράς Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform που προσφέρει απαράμιλλη απόδοση και το πιο προηγμένο σύνολο χαρακτηριστικών που υπάρχει σε ένα SoC για κινητά. Ο υψηλής απόδοσης, ειδικά κατασκευασμένος επεξεργαστής 3ʳᵈ Gen Qualcomm Oryon™, η GPU Qualcomm® Adreno™ επόμενης γενιάς, η προηγμένη NPU Qualcomm® Hexagon™, η μνήμη RAM και ο αποθηκευτικός χώρος είναι κατάλληλα για τις πιο απαιτητικές κινητές εργασίες και ικανοποιούν εύκολα τις ανάγκες των χρηστών, όπως γρήγορη λήψη φωτογραφιών και βίντεο, βιντεοκλήσεις υψηλής ευκρίνειας, πολυδιεργασία υψηλής παραγωγικότητας και παιχνίδια που απαιτούν πολλούς πόρους. Η σειρά Xiaomi 17 εισάγει το HyperCharge έως 100W και,⁴ επιπλέον, τη φόρτιση PD-PPS 100W, η οποία ανοίγει ένα ευρύ φάσμα συμβατών φορτιστών.⁵

Η σειρά Xiaomi 17 εισάγει μια νέα γενιά ισχύος με την επαναστατική μπαταρία Xiaomi Surge, η οποία διαθέτει κορυφαία στην αγορά περιεκτικότητα σε πυρίτιο 16% για αξιοσημείωτη ενεργειακή πυκνότητα και μακροζωία. Το Xiaomi 17 Ultra διαθέτει μια τεράστια μπαταρία χωρητικότητας 6000mAh (typ), που υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση HyperCharge 90W και ασύρματη φόρτιση HyperCharge 50W, ενώ το Xiaomi 17 διαθέτει μια ακόμη μεγαλύτερη μπαταρία, χωρητικότητας 6330mAh (typ), με ενσύρματη φόρτιση HyperCharge 100W και ασύρματη φόρτιση HyperCharge 50W. ⁴ Αυτή η προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας συμβάλλει στον λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό της σειράς, εξασφαλίζοντας μια ομαλή, πλούσια σε χαρακτηριστικά εμπειρία με γρήγορη παροχή ισχύος.

Εξελιγμένη τεχνολογία οθόνης που δίνει έμφαση στο χρώμα, την ευκρίνεια και την αποδοτικότητα

Εξοπλισμένη με οθόνες σχεδιασμένες να ταιριάζουν με τις δυνατότητες απεικόνισης και απόδοσης, η σειρά Xiaomi 17 διαθέτει ειδικά κατασκευασμένα πάνελ OLED με μέγιστη φωτεινότητα έως 3.500 nits, εξασφαλίζοντας καθαρή ορατότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Ο ρυθμός ανανέωσης LTPO 1–120Hz, σε συνδυασμό με τη μείωση της έντασης DC, προσφέρει ομαλή, άνετη οπτική εμπειρία με ελάχιστη καταπόνηση των ματιών κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.

Η σειρά παρουσιάζει την προσαρμοσμένη οθόνη M10 της Xiaomi, η οποία προσφέρει υψηλότερη φωτεινότητα με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Το Xiaomi 17 Ultra παρουσιάζει επίσης για πρώτη φορά την τεχνολογία Xiaomi HyperRGB, μια επανασχεδιασμένη διάταξη υπο-εικονοστοιχείων OLED που βελτιώνει την ευκρίνεια και βελτιστοποιεί περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας, ενισχύοντας τη φήμη της Xiaomi για ευκρινείς, ζωντανές οθόνες.

Παρουσιάζουμε το Leica Leitzphone με την υποστήριξη της Xiaomi

Με την ευκαιρία της 100ης επετείου της Leica, η Εταιρεία συνεργάστηκε με την Xiaomi για να μεταφέρει την εμβληματική κληρονομιά και τη φιλοσοφία σχεδιασμού της σε μια πρωτοποριακή κινητή συσκευή. Αυτή η πρώτη στον κλάδο κοινή ανάπτυξη τοποθετεί την κλασική προσέγγιση της Leica στην καταγραφή εικόνων στο επίκεντρο της συσκευής, συνδυάζοντας έναν αιώνα εμπειρίας με τη σύγχρονη τεχνολογία. Το Leica Leitzphone powered by Xiaomi διαθέτει ανθεκτικό σώμα από κράμα αλουμινίου με φινίρισμα από ανοδιωμένο νικέλιο, αντανακλώντας την κληρονομιά της Leica σε κάθε λεπτομέρεια. Από την πλευρά του λογισμικού, μια ανανεωμένη διεπαφή ρυθμισμένη από τη Leica προσφέρει εικόνες με έμφαση στην απόδοση και την καλλιτεχνία, που είναι απολαυστικές τόσο για τους ερασιτέχνες φωτογράφους όσο και για τους έμπειρους επαγγελματίες.

Σημειωτέον, το Leica Leitzphone powered by Xiaomi διαθέτει ένα καινοτόμο Leica Camera Ring, ένα φυσικό καντράν με φινίρισμα με ραβδώσεις, που το κάνει να μοιάζει με μια πραγματική φωτογραφική μηχανή με ζουμ στο χέρι. Το τηλέφωνο εισάγει επίσης τη λειτουργία Leica Essential, αναδημιουργώντας την ποιότητα εικόνας και το φωτογραφικό στυλ των εμβληματικών φωτογραφικών μηχανών Leica, συμπεριλαμβανομένων των Leica M9 και Leica M3 (με φιλμ MONOPAN 50).

Xiaomi Vision Gran Turismo: Ένα υπεραυτοκίνητο σμιλεμένο από τον άνεμο και την ευφυΐα

Συνεχίζοντας τη συνεργασία της με το Gran Turismo 7 και την Polyphony Digital Inc., θυγατρική της Sony Interactive Entertainment Inc., η Xiaomi παρουσίασε το πρώτο της hypercar για τη φημισμένη πλατφόρμα προσομοίωσης αγώνων. Μετά από πρόσκληση του Kazunori Yamauchi, παραγωγού της σειράς Gran Turismo, η Xiaomi συμμετέχει στο πρόγραμμα Vision Gran Turismo, καθιστώντας την πρώτη τεχνολογική μάρκα που συμβάλλει σε αυτή την ελίτ και ονειρική συλλογή, από τους πιο οραματιστές κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Tianyuan Li, Design Head της Xiaomi EV, αποκάλυψε το Xiaomi Vision Gran Turismo, το 36ο brand που συμμετέχει στο project και το 51ο Vision Gran Turismo concept vehicle που έχει δημιουργηθεί για τη θρυλική σειρά.

Το Xiaomi Vision Gran Turismo είναι ένα concept ηλεκτρικό hypercar σμιλεμένο από τον άνεμο. Η καμπίνα του σε σχήμα σταγόνας είναι ενσωματωμένη σε ένα αμάξωμα σμιλεμένο με εγκοπές και αεραγωγούς, σχηματίζοντας αεροδυναμικά κανάλια σε όλο το όχημα. Το χαρακτηριστικό πίσω φανάρι σε σχήμα halo λειτουργεί τόσο ως οπτικό σύμβολο όσο και ως τεράστια έξοδος αέρα. Μαζί με καινοτομίες όπως το Active Wake Control System και τα Accretion Rims, το αυτοκίνητο επιτυγχάνει συντελεστή οπισθέλκουσας 0,29, δύναμη πίεσης -1,2 και βαθμολογία αεροδυναμικής απόδοσης 4,1 μέσω επαναληπτικών προσομοιωμένων δοκιμών, φτάνοντας σε νέα ύψη στην εξισορρόπηση της χαμηλής οπισθέλκουσας και της υψηλής δύναμης πίεσης για τα ηλεκτρικά hypercars.

«Τα ηλεκτρικά hypercars πρέπει να απαντήσουν σε ένα θεμελιώδες ερώτημα», δήλωσε ο Li. «Επιδιώκουμε εξαιρετικά χαμηλή αντίσταση για ταχύτητα σε ευθεία γραμμή ή μέγιστη αεροδυναμική πίεση για να κατακτήσουμε τις στροφές; Η βέλτιστη λύση βρίσκεται στην εξεύρεση της τέλειας ισορροπίας μεταξύ των δύο». Αυτή η προσέγγιση εντυπωσίασε τον Yamauchi: «Όταν είδα ότι η Xiaomi είχε επιλύσει την αντίφαση μεταξύ χαμηλής αντίστασης και υψηλής αεροδυναμικής πίεσης, έμεινα πραγματικά έκπληκτος».

Στο εσωτερικό, η Xiaomi παρουσιάζει το concept «Sofa Racer». Το ταμπλό, τα πάνελ των θυρών και τα καθίσματα ενώνουν σε ένα συνεκτικό σύνολο, μια καμπίνα που μοιάζει με κουκούλι και αγκαλιάζει απαλά τον οδηγό. Εξοπλισμένο με έξυπνες λειτουργίες, όπως το Xiaomi Pulse, που αλληλεπιδρά με τον οδηγό μέσω φωτός και ήχου, ο χώρος δημιουργεί μια εμπειρία που μπορεί να περιγραφεί ως αγώνας σε έναν καναπέ. Πιστό στην οικογένεια Xiaomi, είναι πλήρως ενσωματωμένο στο έξυπνο οικοσύστημα «Human x Car x Home». Αντιλαμβάνεται την κατάσταση του οδηγού και προσαρμόζεται στη διάθεσή του, μετατρέποντας το αυτοκίνητο από ένα απλό εργαλείο σε έναν διαισθητικό σύντροφο.

Μετά την επίδοση-ρεκορ του Xiaomi SU7 Ultra στο Nürburgring και την ενσωμάτωσή του στο Gran Turismo 7, αυτή η τελευταία δημιουργία αντιπροσωπεύει το επόμενο κεφάλαιο της συνεργασίας. Ανοίγει ένα μονοπάτι διαφορετικό από το παρελθόν των καυσίμων, το οποίο ο Yamauchi πιστεύει ότι «θα γίνει πρότυπο για αυτή την εποχή».

Το Xiaomi Vision Gran Turismo θα εκτίθεται στο περίπτερο της Xiaomi (Αίθουσα 3, 3M30) στο Mobile World Congress 2026.

Διάθεση

Ακολουθούν πληροφορίες για τη διάθεση της σειράς Xiaomi 17. Οι τιμές που αναγράφονται είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Μοντέλο RAM/Αποθηκευτικός χώρος (GB) Χρώμα Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης Xiaomi 17 12 – 512 Black, Blue, Green 1.099,90 ευρώ Xiaomi 17 Ultra 16 – 512 Black, White, Green 1.549,90 ευρώ Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro 199,90 ευρώ

Early bird προσφορές

Με την αγορά κάθε Xiaomi 17 δίνεται δωρεάν και μια Xiaomi Robot Vacuum S40.

Με την αγορά κάθε Xiaomi 17 Ultra, δίνεται δωρεάν και ένα Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen2.

Οι προσφορές ισχύουν από τις 2 μέχρι και τις 15 Μαρτίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

