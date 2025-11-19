Η Zalando έφτασε στην Ελλάδα και συστήνει στους Έλληνες καταναλωτές μία νέα εποχή εξατομικευμένης μόδας και τεχνολογικής καινοτομίας

Η Zalando έφτασε στην Ελλάδα και συστήνει στους Έλληνες καταναλωτές μία νέα εποχή εξατομικευμένης μόδας και τεχνολογικής καινοτομίας

Με την άφιξη της Zalando στην Ελλάδα, το αγοραστικό κοινό αποκτά πρόσβαση σε μια ευρεία συλλογή προϊόντων, που περιλαμβάνει κατηγορίες όπως Αθλητικά, Streetwear , Αξεσουάρ και Designer , με πολλές διεθνείς μάρκες διαθέσιμες.

Η Zalando φέρνει επίσης στην αγορά πρωτοποριακές τεχνολογικές καινοτομίες, προσφέροντας εξατομικευμένες συμβουλές και εμπνευσμένες ιδέες γύρω από τις τελευταίες τάσεις της μόδας.

Οι καταναλωτές μπορούν πλέον να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ποικιλία μεθόδων πληρωμής, αξιόπιστες επιλογές παράδοσης και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών.

Η Zalando, ο κορυφαίος ευρωπαϊκός online προορισμός μόδας, εγκαινιάζει τη παρουσία της στην Ελλάδα, φέρνοντας στους Έλληνες καταναλωτές τη γνωστή πολυδιάστατη γκάμα προϊόντων της με πληθώρα επιλογών από brands και μια εμπειρία αγορών υψηλής ποιότητας, επισφραγίζοντας την δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός κορυφαίου πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος στο ηλεκτρονικό εμπόριο μόδας και lifestyle.

Οι Έλληνες καταναλωτές αποκτούν πλέον πρόσβαση στη μεγάλη συλλογή προϊόντων της Zalando, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες όπως Αθλητικά, Streetwear, Αξεσουάρ και Designer. Με περισσότερα από 200.000 προϊόντα από δημοφιλείς μάρκες, όπως Nike, Adidas και New Balance, η Zalando προσφέρει μια επιμελημένη επιλογή διεθνών brands, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα στυλ και προτιμήσεων. Προκειμένου να εξασφαλίσει μία μοναδική εμπειρία αγορών, θα προσφέρει αξιόπιστες και προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες επιλογές παράδοσης, με αποτέλεσμα οι Έλληνες καταναλωτές να απολαμβάνουν την αποτελεσματική διαχείριση εξυπηρέτησης (συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν επιστροφών), η οποία υποστηρίζεται από το δίκτυο αποθηκών της Zalando.

Ο Daniel Roginski, Γενικός Διευθυντής της Zalando για τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε στους Έλληνες καταναλωτές τον κόσμο της Zalando. Στόχος μας είναι να παρέχουμε την απόλυτη επιλογή από μάρκες, συνδυασμένη με την μοναδική προσέγγιση της Zalando στην ικανοποίηση των πελατών. Δεσμευόμαστε σε μια πλατφόρμα που εστιάζει στην ποιότητα, όπου η έμπνευση και η ψυχαγωγία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε μας ενέργειας, επιτρέποντας στους πελάτες να ανακαλύπτουν και να εκφράζουν το προσωπικό τους στυλ με ευχαρίστηση και ευκολία.»

Δέσμευση για μια συναρπαστική και εμπνευσμένη εμπειρία για τους καταναλωτές

Πέρα από την ασύγκριτη ποικιλία προϊόντων και την ευκολία αγορών, η Zalando παραμένει προσηλωμένη στην καινοτομία και την αριστεία. Κάθε αλληλεπίδραση με τους πελάτες είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι εξατομικευμένη, εμπνευσμένη και ουσιαστική, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την ευχαρίστηση των καταναλωτών μέσα από τις επιλογές τους στην μόδα και τον τρόπο ζωής.

Όπως επισημαίνει ο Roginski:

«Οι νέες, ψηφιακά προσανατολισμένες γενιές καταναλωτών αναζητούν έμπνευση και ψυχαγωγία όταν κάνουν αγορές online. Με τις τεχνολογικές καινοτομίες που αναπτύσσουμε εσωτερικά, μπορούμε να ενσωματώνουμε απρόσκοπτα ενδιαφέρον περιεχόμενο στη διάρκεια της εμπειρίας των ηλεκτρονικών αγορών και να επιτρέπουμε αυθεντικά εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις, προσαρμόζοντας πραγματικά το ταξίδι της μόδας στις ανάγκες κάθε πελάτη.»

Οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούν πλέον να απολαμβάνουν και να επωφελούνται από τον AI assistant της Zalando. Βασισμένος σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η ίδια η Zalando, καθώς και στα γλωσσικά μοντέλα της OpenAI, ο ψηφιακός βοηθός προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές μόδας στα ελληνικά. Ο AI assistant διευκολύνει την περιήγηση στην ευρεία συλλογή προϊόντων της Zalando, απαντώντας σε φυσικές και απλές ερωτήσεις, όπως:

«Τί να φορέσω στα 60ά γενέθλια του πατέρα μου τον Νοέμβριο στην Αθήνα;» Κατανοώντας το πλαίσιο – όπως την τοποθεσία, τις καιρικές συνθήκες και την περίσταση – ο ψηφιακός βοηθός παρέχει εξειδικευμένες συστάσεις.

Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται περισσότερο για τις τάσεις που επικρατούν, μπορούν να ανακαλύπτουν κάθε εβδομάδα τα πιο hot trends σε όλη την Ευρώπη, χάρη στο Trend Spotter, μια λύση βασισμένη αποκλειστικά στα δεδομένα της Zalando. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα οπτικοποίησης μιας επιλογής από προϊόντα που αποτελούν τάση τη δεδομένη στιγμή, συνδυαστικά με την κατάλληλη επεξήγηση για το λόγο που αυτά αναδεικνύονται από το Trend Spotter καθώς και αν αποτελούν παγκόσμια ή τοπική τάση.

Oι τεχνολογικές καινοτομίες της Zalando θα προσφέρουν στους Έλληνες καταναλωτές εξατομικευμένες προτάσεις, συμβουλές styling και έναν ακόμη πιο αυθόρμητο και συναρπαστικό τρόπο να ανακαλύπτουν τη μόδα, μετατρέποντας τις αγορές σε περισσότερο έξυπνες και εμπνευσμένες.

Μια ευκαιρία για τη διεθνή και την ελληνική βιομηχανία μόδας

Πέρα από τα οφέλη που αποκομίζουν οι καταναλωτές, η άφιξη της Zalando στην Ελλάδα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιομηχανία μόδας, να διεισδύσουν στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό. Ο Γενικός Διευθυντής Daniel Roginski δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στη Zalando, πάντα πιστεύαμε στη δύναμη μιας συνδεδεμένης Ευρώπης. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις για την επέκτασή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την ανάπτυξη των τοπικών ευρωπαίων συνεργατών μας. Η είσοδος στην Ελλάδα, την 27η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται πλέον η Zalando, δεν αφορά απλώς την επέκτασή μας. Πρόκειται για επένδυση στο μέλλον της ευρωπαϊκής μόδας, προσφέροντας νέους δρόμους επιτυχίας για τις επιχειρήσεις και ασύγκριτη επιλογή για τους καταναλωτές.»