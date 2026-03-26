“IHSANE”: Sold Out Επιτυχία Για Τη Διεθνή Παραγωγή Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Για Τους Σκοπούς Του Lifeline Hellas

Με μεγάλη επιτυχία ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός Lifeline Hellas, πραγματοποίησε τις φιλανθρωπικές παραστάσεις των Μπαλέτων του Μεγάλου Θεάτρου της Γενεύης και της ομάδας Eastman, σε συμπαραγωγή με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, σε συνεργασία με τη visionary culture.

Ήταν δύο βαθιά καθηλωτικές, sold out παραστάσεις που συνδύασαν τον σύγχρονο χορό με τη ζωντανή μουσική, τη δύναμη της εικόνας και σύνθετα σκηνικά, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο και υψηλής αισθητικής θέαμα. Το έργο ανέδειξε ζητήματα ταυτότητας, μνήμης και συμφιλίωσης, εκφράζοντας ένα ισχυρό μήνυμα καλοσύνης και αποδοχής, όπως υποδηλώνει και η έννοια του τίτλου «Ihsane».

Ο σκοπός των ξεχωριστών αυτών παραστάσεων ήταν η συνέχιση του έργου προσφοράς σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού στα κρατικά νοσοκομεία της Ελλάδος, το οποίο υλοποιεί το Lifeline Hellas τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Οι μοναδικές αυτές παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα και της Α.Β.Υ. Πριγκίπισσας Αικατερίνης, ιδρύτριας του Lifeline Hellas.

Ήταν μια σπάνια ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να απολαύσει την τελευταία δημιουργία του παγκόσμιου σταρ της χορογραφίας Sidi Larbi Cherkaoui. Οι παραστάσεις μάγεψαν το κοινό και απέσπασαν το πιο θερμό του χειροκρότημα.

Η Πρόεδρος του Lifeline Hellas, Νάσια Παπαμανώλη, ευχαρίστησε θερμά το κοινό για την συγκινητική του ανταπόκριση καθώς και τους χορηγούς και τους υποστηρικτές της βραδιάς για την πολύτιμη συμβολή τους. Παράλληλα, μετέφερε το συγκινητικό μήνυμα της Α.Β.Υ. Πριγκίπισσας Αικατερίνης, η οποία ευχαρίστησε το κοινό και τους συντελεστές της παράστασης, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της προς όλους τους παρευρισκόμενους.

Στο πλαίσιο των παραστάσεων ο Πρέσβης της Ελβετίας, Stefan Estermann, παρέθεσε δεξίωση στην οικία του προς τιμήν των συντελεστών και των χορηγών των εξαιρετικών αυτών παραστάσεων.

Τις παραστάσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο γιος της Πριγκίπισσας Αικατερίνης, David Andrews με τη σύζυγό του Δρ. Άντζη Μαργαρίτη Andrews, Επίτιμη Αντιπρόεδρο του Lifeline Hellas και τον γιο τους Αλέξανδρο καθώς και η αδελφή της Πριγκίπισσας Αικατερίνης, Μπέττυ Ρουμελιώτη.

Επίσης, παρευρέθηκαν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Lifeline Hellas η Δρ. Φώφη Καμποσιώρα, ο Δρ. Ιωάννης Πατινιώτης, ο Γιάννης Σαχίνης, η Ήβη Αζαρία, η Μαρίλλη Συλλάνταβου, η Aurette Arkas, η Ιωάννα Δράγνη, η Εριέττα Βορδώνη, ο Μιχάλης Δαλακούρας, η Έρση Τσακίρογλου καθώς και o Επίτιμος Πρόεδρος, Δρ. Ζήσης Μπουκουβάλας με τη σύζυγο του Δρ. Άλκηστις Πρίνου Μπουκουβάλα.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Ελβετίας Stefan Estermann, η Πρέσβης της Γαλλίας Laurence Auer, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης με τη σύζυγό του Λουκία, η σύζυγος του Υπουργού Υγείας Ευγενία Μανωλίδου, η σύζυγος του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Θεοδώρα Βρούτση, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μπαλέτου Sidi Larbi Cherkaoui και ο Γενικός Διευθυντής του Μεγάλου Θεάτρου της Γενεύης Aviel Cahn.

Την εκδήλωση στήριξαν με την παρουσία τους και οι χορηγοί της βραδιάς η Αθανασία Μαρινάκη, η Τζωρτζίνα Κυριακοπούλου, η Αμαλία Κυπαρίσση εκ μέρους της More Energy, o Στέλιος Στρωματιάς και η Σπυριδούλα Ευταξία εκ μέρους της Qualco, ο Κωνσταντίνος Κατράδης καθώς και η Έλενα Αρμελίδου εκ μέρους της Sandoz.

Επίσης, παρευρέθηκαν η Ήβη Γόντικα, η Ράνα Κυπραίου,

ο Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, η Διευθύντρια Παραγωγής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Ειρήνη Ανδρεάδη, η Διευθύντρια Προβολής και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Ελένη Διδασκάλου, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Γιάννης Βακαρέλης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου Μιχάλης Μαρμαρινός, η Μαρίνα Καρέλλα, η Ίρις Κρητικού, η Μαίρη Δουρίδα, η Νινέττα Βαφειά, η Νάντα και Δρ. Στέφανος Γερουλάνου, ο Νίκος Μακρόπουλος, ο Γιώργος Συλλάνταβος, η Δήμητρα Φιλίππου, η Αθηνά Μπούζου Παπαθανασίου, ο Βασίλης Γρηγορόπουλος και η Κατερίνα Τζίβελου, η Βίκυ Καγιά, η Ντάνα Στασινού με την κόρη της Ρούλα Δριτσοπούλου Στασινού, η Άννα Πλέσσα, η Κασταλία Σαμοΐλη, η Κάλλη Πολέμη και Δημήτρης Πολέμης, η Ειρήνη Νταϊφά, ο David Sic, η Ντέλλα Ρούνικ, ο Γιώργος Ντάβλας, η Δρ. Λίλα Μερτζάνη Γατσινάρη, η Δέσποινα Πορτοκάλη, η Ιωάννα Παππά με τη αδελφή της Τίνα, o Δρ. Βασίλης Νικολάου, η Σωσώ Παπαϊωάννου και πολλοί άλλοι.





Χορηγοί Παραστάσεων: Μοτοδυναμική, Nio, More Energy, Qualco Foundation & Qualco Group, Orizon, Katradis Group, Sandoz, Majd Samaan.

Υποστηρικτές Lifeline Hellas: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ΒΙΚΟΣ, Evritos, Βραζιλιάνος Hand Crafted, Margariti Dental Clinic, Αγγελική Αγγελίδη, City Owls, Davlas & Partners, Alatzas Digital Electronic Solutions, Papadimas AVL.

Χορηγοί Επικοινωνίας: MEGA, το Βήμα, Cosmote TV, Attica Media Group, Αθηνόραμα, CultureΝow, Monopoli, Volta, Deluxe, Galaxy FM, Δίεση FM, Antivirus, CNN, ΣΤΑΣΥ, ΕΡΤ, ΕΡΤ 3, ΕΡΤ ΝΕWS RADIO 105,8 , Τρίτο Πρόγραμμα 90,9