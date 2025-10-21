Η INTERSPORT Ελλάδος, εταιρεία του ομίλου Fourlis, εγκαινίασε το δεύτερο κατάστημα INTERSPORT Football Club στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας άλλο ένα σημείο ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης του αθλήματος του ποδοσφαίρου στη χώρα μας.

Στις 15 Οκτωβρίου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 96 στην καρδιά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος σε ένα εορταστικό κλίμα, γεμίζοντας τον χώρο του καταστήματος, που ξεπερνά τα 600 τ.μ., με την ενέργεια που φέρνει το πάθος για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό.

Το κατάστημα INTERSPORT Football Club της Θεσσαλονίκης αποτελεί το 66ο φυσικό κατάστημα της INTERSPORT στην Ελλάδα και έρχεται να συμπληρώσει το πρώτο Football Club Store που εγκαινιάστηκε στον Ρέντη Αττικής τον περασμένο Μάρτιο. Διαθέτει εξειδικευμένο ποδοσφαιρικό εξοπλισμό από κορυφαία παγκόσμια brands, καθώς και αποκλειστικά και limited edition προϊόντα. Το εκπαιδευμένο και ενημερωμένο προσωπικό είναι διαθέσιμο να εξυπηρετήσει τους πελάτες να βρουν τον ιδανικό εξοπλισμό, είτε πρόκειται για επίδοξους νέους αθλητές, είτε για έμπειρους επαγγελματίες ή για όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με το άθλημα για πρώτη φορά. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσουν σε ρούχα και αξεσουάρ το όνομά τους, ενώ ομάδες ή αθλητικοί σύλλογοι μπορούν να δημιουργήσουν τις εμφανίσεις τους για το γήπεδο ή την προπόνηση.

Στη γιορτή των εγκαινίων, στα οποία παρευρέθηκαν όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου αλλά και η τοπική κοινότητα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αγαπημένους ποδοσφαιριστές, να μοιραστούν τον ενθουσιασμό τους για το άθλημα, αλλά και να φωτογραφηθούν και να συλλέξουν αυτόγραφα από αθλητές των ομάδων ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής: Δημήτρης Πέλκας, Γιώργος Γιακουμάκης, Abdul Rahman Baba, Γιάννης Μιχαηλίδης, Κώστας Γαλανόπουλος, Jon Taylor, Hamza Mendyl, καθώς και Μαρία Γκούνη και Ελευθερία Δρακογιαννάκη. Το παρών έδωσαν και θρυλικές μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου όπως οι Ζήσης Βρύζας και Άγγελος Χαριστέας.

Τη βραδιά επιμελήθηκε μουσικά ο DJ Μπελαφόν, ενώ ξεχωριστές παρουσίες από τον ψηφιακό κόσμο, όπως ο Αιμίλιος Οικονομίδης και οι Betarades, ενίσχυσαν την εμπειρία με τον δικό τους μοναδικό παλμό. Στην εκδήλωση οι καλεσμένοι είχαν ευκαιρία για διασκέδαση, μοναδικά δώρα και την εμπειρία ενός φαντασμαγορικού drone show, όπου drones που εκτείνονταν σε μήκος άνω των 160 μέτρων σχημάτισαν στον ουρανό σκηνές ποδοσφαίρου, μια καρδιά με τη λέξη Football και το λογότυπο της INTERSPORT, καθιστώντας το show ορατό σε ακτίνα έως και 8 χιλιομέτρων. Το κατάστημα INTERSPORT Football Club ανακοίνωσε την παρουσία του σε κάθε σημείο της πόλης μέσω ενός εντυπωσιακού θεάματος.

Τα καταστήματα INTERSPORT Football Club εντάσσονται στο στρατηγικό πλάνο επέκτασης του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων, θεματικών χώρων που εξυπηρετούν τις εξειδικευμένες ανάγκες των φίλων του αθλητισμού και ενδυναμώνουν τη σύνδεση της INTERSPORT με την τοπική αθλητική κοινότητα, προσφέροντας κορυφαία εμπειρία αγορών και εξυπηρέτηση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.