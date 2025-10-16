Το Golden Hall, ο πιο εκλεπτυσμένος προορισμός αγορών και ψυχαγωγίας, παρουσιάζει τις «Ιστορίες που Ζωντανεύουν», ένα πρωτότυπο εργαστήριο εικονογράφησης που προσκαλεί τα παιδιά να δώσουν ζωή στους δικούς τους ήρωες μέσα από τη δύναμη της φαντασίας και του χρώματος.
Με την καθοδήγηση του γνωστού εικονογράφου και συγγραφέα Γιώργου Σγουρού, οι μικροί δημιουργοί ανακαλύπτουν πώς γεννιούνται οι χαρακτήρες των ιστοριών, πώς αποκτούν μορφή φανταστικοί χαρακτήρες και πώς οι ιδέες μεταμορφώνονται σε εικόνες.
Μέσα από βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες, τα παιδιά γνωρίζουν την τέχνη της εικονογράφησης, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωσή της με σχέδιο και χρώμα. Οι ιδέες ζωντανεύουν, τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα και κάθε μικρός καλλιτέχνης δημιουργεί τη δική του ξεχωριστή ιστορία.
Το εργαστήριο εικονογράφησης «Ιστορίες που Ζωντανεύουν», απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών και στις οικογένειές τους. Οι θεματικές του αντλούν έμπνευση από το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας και το XPLORE, που στεγάζονται εντός του Golden Hall, καθώς και από την πιο spooky εποχή του χρόνου, το Halloween, συνδέοντας τη φαντασία με τη χαρά της δημιουργίας και της εξερεύνησης.
Από 18 Οκτωβρίου έως και 22 Νοεμβρίου, κάθε Σάββατο 12.00–14.00, ο 1ος όροφος του Golden Hall μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο ατελιέ γεμάτο έμπνευση και παιδικά χαμόγελα.
Ημερομηνίες & Θεματικές:
18 Οκτωβρίου | Olympic Mascots
25 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου | Halloween
8 Νοεμβρίου | Olympic Medals
15 & 22 Νοεμβρίου | XPLORE
Και φέτος το φθινόπωρο, το Golden Hall, μετατρέπει την κάθε στιγμή σε μοναδική εμπειρία έμπνευσης και δημιουργίας με δραστηριότητες που συναρπάζουν μικρούς και μεγάλους!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
