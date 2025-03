It’s all about Moves – Η νέα καμπάνια για το SS25 του sloggi, που σε ξεσηκώνει

Φώτα, κάμερα, πάμε!

Αυτή τη σεζόν, τα sloggi σε παρακινούν να «μπεις στον ρυθμό», με μια καμπάνια που γιορτάζει την κίνηση, την αυτοπεποίθηση και την ελευθερία του να είσαι πάντα ο εαυτός σου.

Με έμπνευση από τα Dance TV shows, το βασίλειο του χορού, της ευλυγισίας και της λάμψης, τα sloggi δημιούργησαν για 1η φορά στην Ελλάδα το Dance Masterclass by sloggi. Συγκεκριμένα, 10 τυχερές νικήτριες που προέκυψαν από διαγωνισμό στο Instagram, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα exclusive masterclass με τη Νεφέλη Θεοδότου, μία από τις πιο πετυχημένες χορογράφους στην χώρα. Τα κορίτσια είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την απόλυτη χορευτική εμπειρία, και να εκφραστούν μέσα από τις δυναμικές κινήσεις και τα θετικά vibes μια σύγχρονης και ανεβαστικής χορογραφίας. Οι 10 τυχερές χορεύτριες πρωταγωνίστησαν μαζί με τη Νεφέλη Θεοδότου, στα γυρίσματα ενός choreo video, με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα πάνω τους.

Ποιος κλέβει τελικά όμως την παράσταση;

Η απάντηση κρύβεται στην ανανεωμένη σειρά sloggi ZERO Feel για το SS25, της οποίας κομμάτια φόρεσαν οι συμμετέχουσες του Dance Masterclass. Τα ZERO Feel επαναπροσδιορίζουν την έννοια της άνεσης, φέρνοντας μια αίσθηση ελευθερίας που ξεπερνάει κάθε φαντασία. Εσώρουχα χωρίς ραφές και λεία υφάσματα που αφήνουν το δέρμα να αναπνέει, και δίνουν ώθηση σε κάθε κίνηση. Αποτέλεσμα; Κάθε στροφή, κάθε βήμα και πόζα, να ρολάρουν αβίαστα, χωρίς περιορισμούς.

Αυτή τη σεζόν, it’s all about moves. Είτε μιλάμε για έντονες χορευτικές κινήσεις, είτε για μια έντονη καθημερινότητα γεμάτη προκλήσεις, τα ZERO Feel έρχονται να καλύψουν κάθε ανάγκη.

ZEROFeel: Εσώρουχα νέας γενιάς με μαλακά 360° ελαστικά υφάσματα, που έρχονται σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών, για να ταιριάξουν σε κάθε σώμα.

ZEROFeelBliss: Όλα τα παραπάνω, με μία έξτρα δόση μαγείας, χάρη στη μοναδική δαντέλα που δίνει μία επιπλέον πινελιά λάμψης για τη βραδιά του ραντεβού.

Bonus, ότι κάθε κομμάτι είναι φτιαγμένο από ανακυκλωμένο ύφασμα και φέρει με υπερηφάνεια την πιστοποίηση GRS.

Κάνε τους δικούς σου συνδυασμούς, παίξε με layering και mix & match και υποδέξου τη νέα σεζόν με την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας.

The stage is yours!