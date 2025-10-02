Μια σταγόνα χλωρίνης, που θα μπορούσε να αλλάξει το αγαπημένο σου ρούχο, γίνεται σπίθα δημιουργίας για να γεννηθεί κάτι νέο.

Αυτό είναι το πνεύμα πίσω από τη συνεργασία Klinex x PCP Clothing: μια συλλογή φτιαγμένη με tie-dye τεχνική, αλλά αντί για μπογιές, με το πιο απρόσμενο υλικό, τη χλωρίνη Klinex.

Η συλλογή δεν είναι απλώς ρούχα. Είναι το επόμενο βήμα στη νέα εικόνα της Klinex: από το μπουκάλι που αγαπούσε η γιαγιά μας, στο fashion statement που φοράμε σήμερα. Από την παράδοση, στη δημιουργία. Από το τυχαίο, στην τέχνη.

Με αυτή τη συνεργασία, η Klinex μας δείχνει μια διαφορετική πλευρά της. Τη χλωρίνη που πάντα ξέραμε ως τη μοναδική που απολυμαίνει και προστατεύει την υγιεινή του σπιτιού, την ανακαλύπτουμε τώρα και σαν εργαλείο δημιουργίας. Γιατί η δύναμή της δεν περιορίζεται μόνο στην καθαριότητα αλλά μπορεί να μεταμορφώσει υφάσματα, να δώσει χρώμα εκεί που δεν το περιμένεις και να εμπνεύσει κάτι εντελώς καινούριο.

Η καμπάνια φωτογραφήθηκε σε χώρους γνώριμους για όλους μας. Από ένα αυθεντικό σπίτι γιαγιάς μέχρι τα ράφια ενός supermarket. Εκεί όπου το παρελθόν και η καθημερινότητα συναντούν το απρόσμενο, το παλιό αγκαλιάζει το καινούριο και το γνώριμο αποκτά νέο βλέμμα.

Η Klinex δεν εγκαταλείπει τον ρόλο της. Παραμένει το απόλυτο σύμβολο καθαριότητας και απολύμανσης. Αλλά αποδεικνύει ότι μπορεί να ζήσει και μια δεύτερη ζωή ως έμπνευση, ως δημιουργικό εργαλείο, ως brand της νέας γενιάς.

Γιατί η τέχνη δεν ξεκινάει πάντα από το τέλειο σχέδιο. Μερικές φορές ξεκινάει από κάτι που… έτυχε.

Η ιδέα φέρει την υπογραφή της Fuse BBDO.

Η συλλογή Klinex X PCP διατίθεται online από την PCP Clothing.