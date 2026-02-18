Αυτή την Καθαρά Δευτέρα, το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens προσκαλεί τους επισκέπτες να τιμήσουν μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές παραδόσεις μέσα από δύο ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες, καθεμία αφιερωμένη στις αυθεντικές γεύσεις και το πνεύμα της Σαρακοστής.

Στην Taverna 37, οι επισκέπτες καλωσορίζονται σε ένα οικογενειακού ύφους γεύμα Καθαράς Δευτέρας, στην τιμή των 110 ευρώ ανά άτομο. Το προσεκτικά επιμελημένο μενού αναδεικνύει την ουσία της ελληνικής νηστίσιμης κουζίνας, ξεκινώντας με μια παραδοσιακή «παραμάνα» με εμβληματικά εδέσματα, όπως θαλασσινή πιατέλα, ντολμαδάκια, φάβα και ταραμοσαλάτα, μαζί με άλλες αγαπημένες κλασικές γεύσεις. Ακολουθεί επιλογή από φρέσκες σαλάτες και ζεστά ορεκτικά με γαρίδες, μύδια και μακαρονάδα με χταπόδι, πριν σερβιριστεί μια πλούσια πιατέλα ψητών θαλασσινών με καραβίδα, χταπόδι, γαρίδα, σουπιά και καλαμάρι, συνοδευόμενα από εποχικές γαρνιτούρες. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με χαλβά και επιλογή από παραδοσιακά ελληνικά γλυκίσματα, τιμώντας τα γλυκά έθιμα της ημέρας.

Για έναν παραθαλάσσιο εορτασμό με ιταλική πινελιά, το Mercato παρουσιάζει ένα ζωντανό brunch Καθαράς Δευτέρας, επίσης στην τιμή των 110 ευρώ ανά άτομο, συνδυάζοντας παραδοσιακές ελληνικές συνταγές με αγαπημένες ιταλικές γεύσεις. Με ποικιλία διαδραστικών σταθμών, η εμπειρία ξεκινά με σταθμό ψωμιού και φοκάτσιας, συμπεριλαμβανομένης της λαγάνας. Το κρύο τμήμα περιλαμβάνει κλασικά ελληνικά νηστίσιμα ορεκτικά, όπως ταραμοσαλάτα, ντολμαδάκια και άλλες εποχικές λιχουδιές, καθώς και μια εκλεκτή επιλογή από raw bar. Ένας ειδικός ζεστός σταθμός αναδεικνύει ιταλικά κυρίως πιάτα θαλασσινών και comfort μεσογειακές παρασκευές, ενώ η γιορτή ολοκληρώνεται με παραδοσιακά νηστίσιμα γλυκά και το εμβληματικό Chocolate Room του Mercato, προσφέροντας ένα απολαυστικό φινάλε στη μέρα.

Για την Καθαρά Δευτέρα, το Kids For All Seasons έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων για τους μικρούς επισκέπτες, εμπνευσμένο από τα έθιμα της ημέρας. Από origami bird kites και κατασκευές σαρακοστής με ζυμάρι, μέχρι rainbow wind streamers, μαρτάκια, confetti poppers, δημιουργία υφασμάτινων χαρταετών και παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια διαδραστική και χαρούμενη εμπειρία γεμάτη χρώμα και φαντασία. Τα Kids Club activities είναι διαθέσιμα και για εξωτερικούς επισκέπτες με ημερήσιο πάσο 50 ευρώ ανά άτομο.

Είτε γύρω από έναν πλούσιο μπουφέ είτε απολαμβάνοντας ένα χαλαρό brunch με θέα στον Σαρωνικό κόλπο, οι επισκέπτες καλούνται να σηματοδοτήσουν την έναρξη της Σαρακοστής σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση, ζεστασιά και κομψότητα.