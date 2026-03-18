Πέμπτη 26 & Παρασκευή 27 Μαρτίου

ΠΛΥΦΑ (Κτήριο 7Γ)

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Τι θα κάνουμε βρε φίλοι», όπου η ζωντανή μουσική συναντά την θεατρική δράση, ανεβαίνει για δύο μόνο παραστάσεις την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο ΠΛΥΦΑ. Η παράσταση φωτίζει τη συναρπαστική ζωή του αιωνόβιου κοσμοπολίτη ρεμπέτη Γιώργου Θεολογίτη (1888–1997) με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Κατσαρός, μιας εμβληματικής αλλά σχετικά άγνωστης στο ευρύ κοινό μορφής της ελληνικής μουσικής ιστορίας.

Η παράσταση δεν αποτελεί μια συμβατική αναπαράσταση του ρεμπέτικου. Πρόκειται για μια σύγχρονη μεταμοντέρνα σύνθεση, όπου η Σοφία Ευκλείδου, ο Λεονάρδος Μπατής και ο Μηνάς Εμμανουήλ ερμηνεύουν τον κόσμο του Κατσαρού με ζωντανή μουσική (τραγούδι, τσέλο, κλαρίνο, κιθάρα), sound effects και sound design, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο ηχητικό και σκηνικό τοπίο. Το ταξίδι ξεκινά από την Αμοργό των αρχών του 19ου αιώνα και φτάνει έως τη σημερινή ψηφιακή εποχή.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, το κοινό έρχεται σε άμεση επαφή με τη ζωή και τις εμπειρίες του Κατσαρού, ακούγοντας αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις του, όπως τις κατέγραψε ο μελετητής του ρεμπέτικου Παναγιώτης Κουνάδης.

Η φράση του Κατσαρού «Πάντα προσπαθούσα να είναι όλα εν harmony» λειτουργεί ως ερμηνευτικός άξονας: το κύμα, ο έρωτας και ο πόλεμος, η παράδοση και ο σύγχρονος ήχος, η μνήμη και το παρόν συναντιούνται σε ένα σκηνικό ταξίδι μέσα από τη μουσική και τη σκηνική αφήγηση.

Ο Γιώργος Κατσαρός δεν ήταν ένας συνηθισμένος μουσικός. Δεξιοτέχνης κιθαρίστας και τραγουδιστής με ιδιαίτερο προσωπικό ύφος, υπήρξε μια χαρισματική προσωπικότητα με διεθνή παρουσία και γνωριμίες που συχνά ξαφνιάζουν. Η διαδρομή του ξεκινά από τα πανηγύρια της Αμοργού και τους τεκέδες του Πειραιά και φτάνει μέχρι την καρδιά της Αμερικής και τα μακρινά ταξίδια με πλοία σε όλο τον κόσμο. Η ζωή του εκτυλίχθηκε μέσα σε έναν αιώνα μεγάλων αλλαγών. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, οικονομικές κρίσεις και η τεχνολογική έκρηξη αποτέλεσαν αφορμή για μια μεταμοντέρνα αφήγηση της ζωής και της πορείας του.

Ερμήνευσε τραγούδια παραδοσιακά και ελαφρά, δικά του αλλά και άλλων συνθετών της εποχής επηρεασμένα από την Αμοργό, τη Μικρασία, το θέατρο, την Ορθόδοξη Εκκλησία, το Αθηναϊκό Παλάτι, τους μετανάστες και τα μπλουζ της Αμερικής.

Ταυτότητα Παράστασης:

Σοφία Ευκλείδου: Τσέλο fx, Τραγούδι

Λεονάρδος Μπατής: Κλαρίνο, Κιθάρα, fx, Τραγούδι

Μηνάς Εμμανουήλ: Sound Design

Αλέκος Αναστασίου: Φώτα

Παραστάσεις

Πέμπτη 26 και Σάββατο 27 Μαρτίου στις 21.00

Διάρκεια: 80′ (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: 12€ Προπώληση, 15€ Ταμείο

https://www.ticketservices.gr/event/plyfa-friends-what-are-we-gonna-do/?lang=el

Συντελεστές:

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Ευχαριστούμε το Αρχείο Κουνάδη για την άδεια να χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα συνεντεύξεων. (Όλες οι συνεντεύξεις είναι διαθέσιμες διαδικτυακά) https://vmrebetiko.gr/item/?id=3854

ΠΛΥΦΑ (Κτήριο 7Γ): Κορυτσάς 39, Αθήνα Ι https://plyfa.space/