Το Theatre of the No φιλοξενεί το Kelly Thoma Trio την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 21:00, προσκαλώντας το κοινό σε μια μοναδική «Νυχτερινή Πτήση»πέρα από χρόνο και τόπο. Η Κέλυ Θωμά, λυράρισσα και συνθέτρια σύγχρονης τροπικής μουσικής, συμπράττει με τους εξαιρετικούς μουσικούς Νίκο Παπαϊωάννου στο βιολοντσέλο και Παύλο Σπυρόπουλο στο μπάσο, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο, προσωπικό ηχητικό κόσμο.

Μέσα από την πλέξη παλαιότερων και νέων συνθέσεων, αλλά και αυτοσχεδιασμών εμπνευσμένων από μουσικές παραδόσεις του κόσμου, το τρίο διαμορφώνει μια εμπειρία βαθιά εκφραστική και πολυεπίπεδη. Special guest η Χρυσάνθη Γκίκα στην πολίτικη λύρα, προσθέτοντας ένα ακόμη ηχόχρωμα που εμπλουτίζει τη μουσική αφήγηση της βραδιάς.

Από τις πρώτες της μαθητείες με τον σπουδαίο Ross Daly, μέχρι τις πολυετείς συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς από όλο τον κόσμο όπως οι Djamchid, Bijan και Keyvan Chemirani, Zohar Fresco, Pedram Khavar Zamini, Efrén López, Dhruba Ghosh, Ballake Sissoko, Mayu Shviro, Yurdal Tokcan, Shubhankar Banerjee, Ahmet και Omer Erdogdular, Huun Huur Tu – η Θωμά έχει χτίσει έναν ήχο πλούσιο, πολύχρωμο και ανοιχτό σε κάθε πολιτισμική επιρροή. Από το 2008, η συνεργασία της με το κουαρτέτο εγχόρδων Tokso στη Νορβηγία ενσωματώνει κελτικές και σκανδιναβικές επιρροές, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τη μουσική της αφήγηση και χαρίζοντάς της έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που συνδέει παράδοση, φαντασία και σύγχρονη δημιουργία.

Η δισκογραφία της Anamkhara (2009), 7Fish (2014) και Άμα κοπάσουν οι καιροί (2018) αποκαλύπτει ένα μουσικό σύμπαν γεμάτο φως, σκιά και συναισθήματα, ενώ οι εμφανίσεις της σε κορυφαίες σκηνές όπως Carnegie Hall, Queen Elizabeth Hall, Berliner Philharmoniker, Theatre de la Ville, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Ηρώδειο σφραγίζουν την πορεία μιας μουσικής που ενώνει κόσμους, πολιτισμούς και ψυχές. Με το Night Flight, η Θωμά μάς καλεί να αφεθούμε σε ένα ταξίδι όπου η μουσική γίνεται γλώσσα του συναισθήματος, της ανακάλυψης και της δημιουργίας.

Κέλυ Θωμά: Λύρα

Νίκος Παπαϊωάννου: Βιολοντσέλο

Παύλος Σπυρόπουλος: Μπάσο

Guest: Χρυσάνθη Γκίκα: πολίτικη λύρα

Ημ/νια: Παρασκευή 3 Απριλίου στις 21:00

Tιμή Εισιτήριου: 12€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/kely-thoma-trio-nyxterini-ptisi/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

