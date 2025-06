Η Taft από τον Schwarzkopf έρχεται φέτος να δώσει νέα πνοή στα μαλλιά και το στυλ σας με τη νέα λακ μαλλιών Schwarzkopf Taft Aloe Boost, πλούσια σε ενυδατικά συστατικά Aloe Vera και Νιασιναμίδη!

Ανταποκρινόμενη στην φιλοσοφία του «skinificaton», η νέα λακ μαλλιών της Schwarzkopf Taft Aloe Boost παρουσιάζει μια καινοτόμο φόρμουλα που συνδυάζει φυσικά και ενεργά συστατικά στην περιποίηση των μαλλιών, όπως Aloe Vera, Νιασιναμίδη και το πατενταρισμένο Σύστημα HaptIQ, που ενυδατώνουν και ενδυναμώνουν τη δομή της τρίχας. Το σύμπλεγμα Aloe Vera (με πανθενολη) προσφέρει βαθιά αίσθηση ενυδάτωσης στις ίνες των μαλλιών, κλειδώνοντας την υγρασία και καθιστώντας τα μαλλιά πιο απαλά και πιο εύκολα στο χτένισμα. Τα μαλλιά αποκτούν πιο λεία και λαμπερή όψη σε κάθε χτένισμα σας. Η Νιασιναμίδη, μια μορφή βιταμίνης Β3 με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, με τη σειρά της ενυδατώνει και προστατεύει την τρίχα, χαρίζοντας στα μαλλιά ελαστικότητα και διάρκεια στο styling! Ακόμα, τα συστατικά της νέας λακ μαλλιών Schwarzkopf Taft Aloe Boost είναι vegan* και εγκεκριμένα από την PETA.

Για κάθε τύπο μαλλιών, από κοντά μέχρι μακριά μαλλιά, η λακ μαλλιών Schwarzkopf Taft Aloe Boost υπόσχεται μακράς διάρκειας, δυνατό κράτημα και ατελείωτες δυνατότητες styling «For Every You». Γίνεται ο σύμμαχός σας για μαλλιά με περισσότερο όγκο και μοναδικά αποτελέσματα σε κάθε χτένισμα σας, βοηθώντας να αναδείξετε τον μοναδικό εαυτό σας με στυλ και αυτοπεποίθηση.

For Every You.

Κάντε τα μαλλιά σας να δείχνουν όμορφα με υγιή όψη δίνοντάς τους μια έξτρα ώθηση περιποίησης με τη νέα λακ μαλλιών Schwarzkopf Taft Aloe Boost!

Η νέα λακ μαλλιών Schwarzkopf Τaft Aloe Boost Hairspray αναλυτικά:

Schwarzkopf Τaft Aloe Boost Hairspray, 250 ml

Περιποίηση και μακράς διαρκείας δυνατό κράτημα (επίπεδο 4)

Προσφέρει Φροντίδα, Λάμψη & Ενυδάτωση

Η λακ μαλλιών Τaft εμπεριέχει σύστημα HaptIQ που δημιουργεί μικροδεσμούς και ενδυναμώνει τη δομή της τρίχας.

Κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών, ειδικά για ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά.

Λείο φινίρισμα χωρίς να κολλάει.

Βοηθά στην προστασία των μαλλιών από την υγρασία.

Vegan συστατικά εγκεκριμένα από την PETA

*χωρίς συστατικά ζωικής προέλευσης