Μια ξεχωριστή βραδιά αρώματος, χρόνου και κατανόησης έφερε κοντά την Ελλάδα και την Κίνα

Το φθινόπωρο κρεμόταν πάνω από την Ακρόπολη, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για έναν πρωτότυπο και υψηλού επιπέδου πολιτιστικό διάλογο. Το εστιατόριο Makris, στην Αρχαία Αγορά, φιλοξένησε την εκδήλωση «Πολιτισμοί σε Αντήχηση, Ζωή Φτιαγμένη με Τέχνη», η οποία ξεπέρασε τα όρια μιας απλής γαστρονομικής εμπειρίας, ενώνοντας τη γεύση της Ελλάδας με την κινεζική παράδοση.

Η βραδιά διοργανώθηκε από την Christos Kaglis & Co., με χορηγία της Kweichow Moutai Import & Export Co. και την υποστήριξη της Κινεζο-Ελληνικής Ένωσης Οικονομικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (CHAECD). Τρεις εταίροι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μετατρέψουν το Moutai, το διάσημο κινεζικό οινοπνευματώδες ποτό, σε μια γέφυρα που συνδέει τη διαύγεια του ελληνικού πνεύματος με την υπομονή της κινεζικής χειροτεχνίας.

Ο Γιώργος Καγκλής, Γενικός Διευθυντής της Christos Kaglis & Co., τόνισε τη σημασία της συνεργασίας, της φιλίας και του κοινού οράματος. Ο Hong Xu, πολιτιστικός παρουσιαστής για το Moutai, υπογράμμισε τον συμβολισμό της βραδιάς: «Όταν ο άνεμος του Αιγαίου συναντά το άρωμα του ποταμού Τσισούι, δεν μοιραζόμαστε απλώς ένα ποτό — ακούμε τη γλώσσα του χρόνου».

Γεύσεις, Φιλοσοφία και Μοναδικές Εμπειρίες

Η βραδιά ξεκίνησε με το κοκτέιλ «Άρωμα του Αιγαίου», μια αρμονική μίξη θαλασσινού αέρα και ζεστασιάς ποταμού. Ο Σεφ Πέτρος Δήμας δημιούργησε ένα μενού που εξελίχθηκε σαν ένας αισθητηριακός διάλογος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση με την επίγευση του Moutai στο κυρίως πιάτο, ενώ οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δουν και να αισθανθούν την κινεζική παράδοση, μέσα από τέσσερις κορνιζαρισμένες αναπαραγωγές από τα χειρόγραφα σχέδια συσκευασίας του Moutai του 1966 που στόλιζαν τους πέτρινους τοίχους.

Τονίστηκε ότι το Moutai, με την πενταετή παραγωγή του, αποτελεί μια «διαμεσολάβηση» στον χρόνο και αντικατοπτρίζει την Ανατολική αρχή του Hehe (Αρμονία). Στην εκδήλωση αναδείχθηκε η σύγκλιση αξιών: Φιλότιμο και Φιλοξενία από την ελληνική πλευρά συναντούν την Αρμονία και τη Χειροτεχνία της Ανατολής, δημιουργώντας ένα κοινό άρωμα κατανόησης και ειρήνης.

Μεταξύ των διακεκριμένων καλεσμένων που είχαν την ευκαιρία να βιώσουν αυτόν τον πολιτιστικό διάλογο ήταν ο δημοσιογράφος Χρήστος Πολίτης, Πέτρος Τατούλης, η κυρία Ρίτα Πίκρου Μωραϊτάκη με τον Αλέξανδρο Μωραϊτάκη, η κυρία Μέρω Κεσεσίογλου, η δημοσιογράφος Ελευθερία Νταβατζή, ο επιχειρηματίας Πάρις Παπαβασιλείου, ο Λέανδρος Λεφάκης, η Λόλα Νταϊφά, η Φαίη Θειακού και πολλοί άλλοι.

Η μοναδική αυτή βραδιά έκλεισε με την αίσθηση ότι «Δεν ήταν δείπνο, αλλά ένας διάλογος εν σιωπή», όπου ο κόσμος έμαθε να κατανοεί την Κίνα μέσα από το άρωμα του Moutai.