Όταν δύο δημιουργικοί κόσμοι μοιράζονται την ίδια ψυχή, γεννιέται μια ιστορία. Η συνεργασία μεταξύ της Lapin House και της Μαίρης Κατράντζου (Mary Katrantzou) είναι κάτι περισσότερο από μια απλή σύμπραξη: είναι μια συνάντηση κοινών ριζών, αξιών και οράματος.

Μια συλλογή που λειτουργεί σαν γράμμα αγάπης προς την παιδική ηλικία, τη δημιουργικότητα και την ομορφιά της ελληνικής κληρονομιάς, αφιερωμένη στους μικρούς ονειροπόλους του σήμερα.

Η συνεργασία της Μαίρης Κατράντζου (Mary Katrantzou) με τη Lapin House αποτελεί μια βαθιά συναισθηματική επανένωση, εκεί όπου η κληρονομιά συναντά τη σύγχρονη δημιουργία και οι αναμνήσεις του παρελθόντος εμπνέουν νέα όνειρα.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ελλάδα, οι πρώτες αναμνήσεις της σχεδιάστριας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αισθητική και την ποιότητα της Lapin House. Σήμερα, ως διεθνώς αναγνωρισμένη δημιουργός με χαρακτηριστικά prints και έντονη αφηγηματική ματιά, επιστρέφει σε αυτόν τον κόσμο, αυτή τη φορά ως δημιουργός.

Μαζί παρουσιάζουν μια συλλογή που συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα της Lapin House με τη δημιουργική αφήγηση της Μαίρης. Διαχρονικές σιλουέτες, ιδιαίτερα prints και υψηλή δεξιοτεχνία ενώνονται σε μια σύγχρονη έκφραση της ελληνικής αισθητικής.

Η σύνδεσή τους βασίζεται σε κάτι κοινό: τη προσοχή στη λεπτομέρεια, το πάθος για ποιότητα και την πεποίθηση ότι τα ρούχα μπορούν να μεταφέρουν συναισθήματα, αναμνήσεις και ιστορίες. Μια συνεργασία αφιερωμένη στην αθωότητα της παιδικής ηλικίας, τη δημιουργικότητα και έναν κόσμο όπου η πολυτέλεια συναντά τη φαντασία.

Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Κάποιες συλλογές ξεκινούν από ένα σκίτσο. Αυτή ξεκίνησε από μια ανάμνηση.

Η συλλογή Lapin House x Mary Katrantzou SS26 εμπνέεται από μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή της Μαίρης Κατράντζου (Mary Katrantzou),τη βάπτιση του γιου της στις Σπέτσες.

Τέσσερα τραπέζια γεμάτα λουλούδια, το καθένα σε διαφορετικό χρώμα: κόκκινο, μπλε, κίτρινο και πράσινο, αποτέλεσαν τη βάση της χρωματικής παλέτας της συλλογής.

Η limited συλλογή Lapin House x Mary Katrantzou είναι διαθέσιμη στα καταστήματα Lapin House και στο lapinkids.com.