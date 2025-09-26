Η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στις 27 Σεπτεμβρίου, καλώντας τους επισκέπτες να απολαύσουν την αυθεντική φιλοξενία “Leonardo”, με μια μοναδική προσφορά: 20% έκπτωση σε όλες τις κρατήσεις για τα ξενοδοχεία της σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για την ίδια ημέρα, με χρήση του promo code WTD2025, το οποίο θα ενεργοποιηθεί στο booking engine της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean και αφορά απεριόριστες κρατήσεις σε όλα τα ξενοδοχεία του δικτύου σε Ελλάδα και Κύπρο

Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσεγγίζει τη φιλοξενία όχι μόνο ως υπηρεσία, αλλά ως εμπειρία που εμπνέει και δημιουργεί ουσιαστικούς δεσμούς με τον κόσμο.

Με ένα χαρτοφυλάκιο που καλύπτει κάθε ανάγκη του σύγχρονου ταξιδιώτη, από city breaks και επαγγελματικά ταξίδια μέχρι χαλάρωση διακοπών και εμπειρίες resort, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean διαθέτει συνολικά 11 ξενοδοχειακές μονάδες στις δύο χώρες:

Ελλάδα

Αθήνα

Ρόδος

Ναύπλιο

Θεσσαλονίκη

Κύπρος

Πάφος

Λεμεσός

Λάρνακα

Πρωταράς

*Η προσφορά ισχύει από 27/09/2025 ώρα 00:01 έως 27/09/2025 ώρα 23:59 ΚΑΙ δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες.

Η φιλοσοφία του Ομίλου Fattal στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την αυθεντική εμπειρία, το σύγχρονο design και τη βαθιά κατανόηση του σύγχρονου ταξιδιώτη. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πέντε ξεχωριστά brands (Leonardo Hotels, Leonardo Royal, Leonardo Boutique, Leonardo Limited Edition και το lifestyle brand NYX Hotels) που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε 21 χώρες και περισσότερα από 300 ξενοδοχεία συνολικά παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean έχει ήδη δημιουργήσει 11 ξενοδοχεία (4 στην Ελλάδα και 7 στην Κύπρο), με στόχο να φτάσει τα 15 μέχρι το 2026. Κάθε νέα επένδυση βασίζεται σε στρατηγική ανάλυση της αγοράς, σεβασμό στην τοπική κουλτούρα και στόχο τη δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και την οικονομία.