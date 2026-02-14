Με το άνοιγμά του την 1η Μαΐου, το MERAVIA – Leonardo Limited Edition σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean στη Βόρεια Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για ποιοτική και βιώσιμη στήριξη του ελληνικού τουρισμού.

Η εξαγορά του MERAVIA ολοκληρώθηκε στις 15 Ιανουαρίου και αφορά ένα πεντάστερο, adults-only παραθαλάσσιο resort στην Κασσάνδρα, το οποίο εντάσσεται στη σειρά Leonardo Limited Edition, τη συλλογή ξενοδοχείων που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητά τους και τη στενή σύνδεση με τον τόπο όπου βρίσκονται.

Το συγκρότημα διαθέτει 188 δωμάτια, εκ των οποίων τα 34 είναι σουίτες με ιδιωτική πισίνα, ενώ προσφέρονται επιλογές για δωμάτια με ιδιωτικό jacuzzi ή άμεση πρόσβαση σε swim-up pools. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη γαστρονομία και την ευεξία. Τέσσερα εστιατόρια και τέσσερα bars, μία infinity pool, ιδιωτική παραλία και ένα spa & wellness centre 600 τ.μ. συνθέτουν ένα περιβάλλον που απευθύνεται σε ταξιδιώτες που αναζητούν ηρεμία, ποιότητα και ουσιαστική εμπειρία διακοπών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι δυνατότητες φιλοξενίας ιδιωτικών εκδηλώσεων και destination weddings, με παραθαλάσσιους χώρους που συνδυάζουν διακριτική πολυτέλεια και αυθεντική μεσογειακή ατμόσφαιρα.

Ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κ. Ρόνι Αλόνι δήλωσε: «Η επέκταση της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean στη Χαλκιδική αποτελεί ένα κομβικό σημείο για το πλάνο ανάπτυξής μας σε στρατηγικούς προορισμούς της Ελλάδας. Με το MERAVIA, δεν ενισχύουμε απλώς το χαρτοφυλάκιο μας. Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στη δυναμική της Βόρειας Ελλάδας και τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή».

Η Sales & Marketing Director της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κα Άντρη Κλεάνθους – Δημοσθένους δήλωσε «Στη Leonardo Hotels, η επαφή με το brand είναι βιωματική. Μετά την επιτυχημένη παρουσία μας στα resorts της Ρόδου και του Ναυπλίου, η διαδρομή μας βρίσκει τον επόμενο σταθμό της στη Χαλκιδική. Μεταφέρουμε όλη την τεχνογνωσία μας για να δημιουργήσουμε έναν νέο πόλο έλξης που αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία του ταξιδιώτη στην Ελλάδα και φιλοδοξούμε το MERAVIA να μην είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά συνειδητός τρόπος ζωής».

O General Manager του MERAVIA – Leonardo Limited Edition, κ. Αντώνης Πασπαλής δήλωσε «Στο MERAVIA, η φιλοξενία δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία, αλλά μια ζωντανή σχέση εμπιστοσύνης. Κάθε λεπτομέρειά του έχει σχεδιαστεί για να υπηρετεί την ηρεμία και την αυθεντικότητα, προσφέροντας έναν χώρο όπου η πολυτέλεια γίνεται αισθητή μέσα από την απλότητα και την ελευθερία».