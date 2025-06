Σηματοδοτώντας την ένατη της χρονιά, η L’ Oréal θα παρουσιάσει στη “Viva Technology” στη σημαντικότερη έκθεση τεχνολογίας της Ευρώπης, που θα λάβει χώρα από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου στο Παρίσι, το πιο εκτεταμένο και τεχνολογικά προηγμένο portfolio καινοτομιών ομορφιάς. Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις πιο πρόσφατες καινοτόμες ανακαλύψεις που αναδεικνύουν την εξατομικευμένη, χωρίς αποκλεισμούς ομορφιά που βασίζεται στη βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα θα δουν πρώτοι και τις μελλοντικές κυκλοφορίες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η L’ Oréal Longevity Integrative Science™, που στοχεύει στις βαθύτερες αιτίες της βιολογικής γήρανσης, η κάθετη καλλιέργεια φυτικών συστατικών μέσω τεχνητής νοημοσύνης, το YSL Beauty Hyper Look Studio, για αναπαραγωγή viral makeup looks και το L’ Oréal Paris Beauty Genius, με Agentic AI και ενσωμάτωση στο What’s App, για πιο βαθιά σύνδεση με τους καταναλωτές.

«Ως ηγέτιδα δύναμη στο BeautyTech, επεκτεινόμαστε σε νέους ορίζοντες ομορφιάς μέσα από τη συνεργασία με μια μοναδική ομάδα εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι – μαζί με τους ειδικούς της L’ Oréal – δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται σε ανεκπλήρωτες ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών», δήλωσε η Barbara Lavernos, Deputy Chief Executive Officer in charge of Research, Innovation and Technology, του L’ Oréal Groupe. «Η συμμετοχή μας στο VivaTech 2025 είναι η πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας καινοτομίες με επίκεντρο τη μακροβιότητα, τη βιωσιμότητα, τη φροντίδα και τη δημιουργικότητα – όλα στοιχεία μιας νέας εποχής για την τεχνολογικά ενισχυμένη ομορφιά».

«Η τεχνολογία επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής των καταναλωτών μας», ανέφερε η Asmita Dubey, Chief Digital and Marketing Officer του L’Oréal Groupe. «Οι μετασχηματιστικές τεχνολογίες – όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη και η Agentic AI – επαναπροσδιορίζουν τις προσδοκίες των καταναλωτών και μεταμορφώνουν τη διαδρομή τους στον κόσμο της ομορφιάς. Παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στο να προσφέρουμε απαράμιλλη εμπειρία, συνδυάζοντας δημιουργικότητα και τεχνολογία».

Στη VivaTech 2025, η L’ Oréal θα επιδείξει τη δύναμη του Open Innovation οικοσυστήματός της, που συνδυάζει τις εσωτερικές ομάδες έρευνας, καινοτομίας, ψηφιακής τεχνολογίας και τεχνολογίας, με startup και ηγέτες στους τομείς της βιοτεχνολογίας, της επιστήμης και της ψηφιακής καινοτομίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα portfolio που περιλαμβάνει νέες, καινοτόμες ιδέες αλλά και ήδη διαθέσιμες λύσεις για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία της ομορφιάς.

Νέο Ορίζοντες στη Μακροβιότητα

ΝΕΟ L ’ Or éal Longevity Integrative Science ™ : Ενώνει τεχνολογικές εξελίξεις και δερματολογική τεχνογνωσία, προχωρώντας από τη διορθωτική στη προληπτική φροντίδα, επεκτείνοντας τη διάρκεια της κυτταρικής υγείας του δέρματος. Ο «Τροχός Μακροβιότητας» αποκωδικοποιεί τα 9 βιολογικά χαρακτηριστικά της γήρανσης με τη χρήση της αποκλειστικής πλατφόρμας Longevity AI Cloud ™ .

Νέοι Ορίζοντες στη Βιωσιμότητας

ΝΕΑ BioPods της Interstellar Lab : Καθετοποιημένη καλλιέργεια φυτών με τεχνητή νοημοσύνη, που επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο ανάπτυξης με μειωμένη κατανάλωση νερού και ενέργειας και βέλτιστη ποιότητα πρώτων υλών.

Νέοι Ορίζοντες στις Υπηρεσίες Ομορφιάς

ΝΕΟ Σε συνεργασία με τη Meta , το L ’ Or é al Paris Beauty Genius , ο προσωπικός βοηθός ομορφιάς διαθέσιμος 24/7 και ενισχυμένος με Agentic AI, θα είναι σύντομα προσβάσιμος μέσω WhatsApp. Η Meta και η L’Oréal Paris επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές ανακαλύπτουν, κατανοούν και συνδέονται με την ομορφιά, προσφέροντας εξατομικευμένη καθοδήγηση μέσα από τη δημοφιλέστερη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στον κόσμο.

Νέοι Ορίζοντες στη Δημιουργικότητα & τον Πολιτισμό

ΝΕΟ Το YSL Beauty Hyper Look Studio είναι το μέρος όπου τα social media συναντούν την καλλιτεχνία του μακιγιάζ της YSL – ένας χώρος που εκφράζει το πνεύμα της YSL Beauty μέσα από την τεχνολογία νέας γενιάς. Το Hyper Look Studio προσκαλεί τους επισκέπτες να επιλέξουν ένα δημοφιλές απόσπασμα από ένα real-time feed ομορφιάς με επιλεγμένο περιεχόμενο και να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία μεταμόρφωσης μέσω εικονικής δοκιμής.

