Ξεκινώντας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το ραντεβού στο Benedict Athens αρχίζει από νωρίς το πρωί, με το πρωινό και το brunch να μετατρέπονται σε ένα παιχνίδι γεύσεων, αισθήσεων και συναισθημάτων. Το διάσημο βερολινέζικο all-day breakfast concept έχει ετοιμάσει ένα ειδικά σχεδιασμένο Valentine’s Brunch Menu, που δεν είναι απλώς ένα menu, αλλά ένα statement για το αληθινό νόημα της αγάπης και του έρωτα και θα σερβίρεται από τις 13 έως και τις 15 Φεβρουαρίου. Γιατί ο έρωτας αξίζει λίγη παραπάνω διάρκεια – όπως και η απόλαυση.

Ένα μενού που φλερτάρει με ξεχωριστές γεύσεις, κρατώντας τα πράγματα απλά, comfort και απολαυστικά. Χωρίς formal κανόνες, χωρίς dress code, μόνο απολαυστικό φαγητό για υποψιασμένα Valentine’s couples, χαλαρό mood και πιάτα που σε κάνουν να θες να μείνεις λίγο παραπάνω στο νέο αγαπημένο στέκι της πόλης. Στο επίκεντρο του menu βρίσκονται προτάσεις όπως το Truffle Mushroom Benedict, με αφράτο brioche, μανιτάρια duxelles, αυθεντική παρμεζάνα, poached eggs και σάλτσα hollandaise, ενώ το Brie & Berry French Toast με μαλακό τυρί brie, σάλτσα σμέουρου και κόκκινα φρούτα φέρνει τη σωστή δόση γαστρονομικού ρομαντισμού, χωρίς να γίνεται υπερβολικά γλυκό. Το brunch πλαισιώνεται με ροφήματα και cocktails που δίνουν παλ χρώματα στη μέρα: Pink Latte με λευκή σοκολάτα και βανίλια (χωρίς καφεΐνη) για πιο laid–back στιγμές, Pink Velvet cocktail με vodka και hibiscus–raspberry syrup για όσους θέλουν κάτι πιο fun, και κλασικές και classy επιλογές όπως το σαμπανιζέ Crémant de Loire Rosé, για ένα πιο festive mood.

Το Benedict Athens πιστεύει ότι ο Άγιος Βαλεντίνος δεν χρειάζεται αναγκαστικά ένα υπερβολικά ρομαντικό σκηνικό· μπορεί να είναι χαλαρός, φωτεινός και απόλυτα brunch–friendly, και την καλή διάθεση να φλερτάρει με τις ποιοτικές πρώτες ύλες και τις αριστοτεχνικές παρασκευές. Καφές που αχνίζει αργά, πιάτα που μοιράζονται χωρίς βιασύνη, στιγμές που αφήνουν τον χρόνο να κυλήσει απαλά. Αυτό είναι το πνεύμα. Με ενθουσιασμένα βλέμματα πάνω από σούπερ αφράτα pancakes, αυγά που λιώνουν στο πιρούνι και αληθινές κουβέντες που ξεκινούν από το πρωί και δεν έχουν λόγο να τελειώσουν νωρίς. Διότι ο έρωτας δεν θέλει σκηνοθεσία· θέλει διάθεση, καλή παρέα και ένα τραπέζι που σε προσκαλεί να μείνεις λίγο ακόμα.

Γιατί στο Benedict Athens, ο Άγιος Βαλεντίνος είναι απλά η αφορμή για brunch με το άλλο σου μισό, με φίλους ή απλώς με τον εαυτό σου. Γιατί ο έρωτας θέλει χρόνο και το Benedict τον προσφέρει απλόχερα. Άλλωστε, το πρωινό εδώ δεν τελειώνει ποτέ!