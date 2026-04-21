M·A·C VIVA GLAM: Ένα πρόγραμμα με παγκόσμια δράση που συνδέει την ομορφιά με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα

M·A·C VIVA GLAM: Ένα πρόγραμμα με παγκόσμια δράση που συνδέει την ομορφιά με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Η M·A·C Cosmetics Greece ολοκληρώνει με επιτυχία το πρόγραμμα περιβαλλοντικών δράσεων στις Σπέτσες, στο πλαίσιο του VIVA GLAM, ενισχύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη φάση δράσεων στη Ραφήνα.

Σε συνεργασία με την Aegean Rebreath, έναν οργανισμό με περισσότερες από 120 δράσεις σε όλη την Ελλάδα και ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο 9 αξόνων για την πρόληψη, απορρύπανση και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος , το εμβληματικό beauty brand υλοποίησε ένα ολιστικό πλάνο παρεμβάσεων, με σαφή στόχο τη βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μέσα από την «υιοθέτηση» του νησιού, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες ενέργειες καθαρισμού και αποκατάστασης του βυθού και των ακτών, με μετρήσιμο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Στοχευμένες παρεμβάσεις με ουσιαστικό αποτέλεσμα

Το 2025 υλοποιήθηκαν δύο βασικές δράσεις με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι υποβρύχιοι και παράκτιοι καθαρισμοί, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων δυτών και εθελοντών, οδηγώντας στην απομάκρυνση σημαντικών ποσοτήτων απορριμμάτων και εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων. Αντίστοιχα, τον Νοέμβριο, οι δράσεις επικεντρώθηκαν σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η απομάκρυνση διχτυών από υφάλους και η αποσυμφόρηση του παλαιού λιμένα.

Συνολικά, ανασύρθηκαν χιλιάδες απορρίμματα από τον βυθό, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 4.200 γυάλινα μπουκάλια και ποτήρια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποκατάσταση της ισορροπίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Δράσεις στην Ελλάδα με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του προγράμματος στην Ελλάδα, η M·A·C Cosmetics Greece υλοποιεί παράλληλα και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Σε συνεργασία με τη Θετική Φωνή, πραγματοποιούνται πρωτοβουλίες ενημέρωσης και δωρεάν testing για HIV στο κέντρο της Αθήνας, ενισχύοντας την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στους πυλώνες Environmental Equality και Gender Equality του προγράμματος VIVA GLAM, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της M·A·C για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την προώθηση μιας πιο συμπεριληπτικής και ισότιμης κοινωνίας. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και στοχευμένες δράσεις, το brand επενδύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστκό, απτό και μετρήσιμο αντίκτυπο.

Το πρόγραμμα VIVA GLAM παγκοσμίως

Για περισσότερα από 30 χρόνια, το πρόγραμμα VIVA GLAM της M·A·C Cosmetics αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές και διαχρονικές πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον χώρο της ομορφιάς. Από το 1994 μέχρι σήμερα, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 540 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, υποστηρίζοντας πάνω από 60 εκατομμύρια ανθρώπους και περισσότερους από 2.000 οργανισμούς.

Με βασική αρχή ότι το 100% της τιμής πώλησης των VIVA GLAM Lipsticks διατίθεται σε κοινωφελείς σκοπούς, το πρόγραμμα συνεχίζει να εξελίσσεται, επενδύοντας σε δράσεις που προάγουν την ισότητα, την υγεία και τη βιωσιμότητα.

Σήμερα, το VIVA GLAM εστιάζει σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Sexual Equality – υποστήριξη οργανισμών που εργάζονται για την πρόληψη και αντιμετώπιση του HIV/AIDS και την ενδυνάμωση της LGBTQIA+ κοινότητας

– προώθηση της ισότητας των φύλων και της αυτοδιάθεσης του σώματος

– προώθηση της ισότητας των φύλων και της αυτοδιάθεσης του σώματος Racial Equality – ενίσχυση της διαφορετικότητας, της ένταξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης

– ενίσχυση της διαφορετικότητας, της ένταξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης Environmental Equality – δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιωσιμότητας

Αποτελώντας ένα πρόγραμμα με διαρκώς διευρυνόμενο αποτύπωμα, το VIVA GLAM αναδεικνύει τον ρόλο της ομορφιάς ως μοχλό θετικής αλλαγής, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος.