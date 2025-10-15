αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Τhree Cents ξεκίνησε με τον πιο εκρηκτικό τρόπο! Το εντυπωσιακό Kick–Off Party του θεσμού, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στο εμβληματικό Athénée, σηματοδοτώντας με λάμψη και ρυθμό την έναρξη της πιο fashion & music εμπειρίας της χρονιάς!

Καλλιτέχνες, celebrities, influencers και εκπρόσωποι των ΜΜΕ έδωσαν δυναμικό «παρών» σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, απολαμβάνοντας μοναδικά Three Cents cocktails και χορεύοντας στους ρυθμούς του dj set του μοναδικού Αντώνη Δημητριάδη.

Κατά τη διάρκεια του Kick–Off Party, η λαμπερή hostess του Kick–Off Party, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, παρουσίασε το φετινό Line Up σχεδιαστών και fashion brands που θα συνθέσουν το πιο εντυπωσιακό MadWalk όλων των εποχών!

Στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion and music project της χώρας, θα εμφανιστούν super stars και hot ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνή, ενώ το catwalks θα γεμίσει με δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands που θα μαγέψουν το κοινό.

Φέτος, το MadWalk παρουσιάζει για πρώτη φορά το MadWalk of Fame! Μια νέα τιμητική βράβευση που έρχεται «να φωτίσει» τους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ελληνική μόδα, αυτούς που δεν έγιναν εξώφυλλα, αλλά έκαναν μόδα το κάθε εξώφυλλο!

Πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame, η Calliope. Η φωτογράφος που με το βλέμμα, την αισθητική και την αφορίωσή της, αποτύπωσε την ελληνική μόδα, όχι απλώς ως εικόνα αλλά ως πολιτισμό. Η απονομή θα συνοδευτεί από curated οπτικοακουστικό αφιέρωμα, που θα ταξιδέψει το κοινό στη διαδρομή μιας γυναίκας που άφησε το δικό της στίγμα στη μόδα.

Και φυσικά, τη βραδιά θα απογειώσει η Loreen, η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, που έρχεται στην Ελλάδα αποκλειστικά για το θεσμό σε μια special guest εμφάνιση που αναμένεται να γράψει ιστορία!

Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, έρχεται για 15η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Το MadWalk 2025 by Three Cents ενώνει φέτος τις δυνάμεις του με την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, στηρίζοντας την αποστολή της με το μήνυμα: «Βάζουμε τη ζωή ψηλά». Μια συνεργασία που φέρνει τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή.

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο www.mad.gr

Δείτε το trailer του

MadWalk 2025 by Three Cents