Με ιδιαίτερη λάμψη και εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου η επίδειξη μόδας του Βασίλη Ζούλια, στο πλαίσιο της 37ης Athens Fashion Week, όπου ο αγαπημένος σχεδιαστής παρουσίασε τη νέα συλλογή Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026 του Maison Zoulias.

Η Pret-A-Porter συλλογή με τίτλο «Beautiful» παρουσιάστηκε σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στο Glyfada Golf Club, στα νότια προάστια. Ο χώρος είχε διαμορφωθεί σε κυκλική πασαρέλα, παραπέμποντας σε ατμόσφαιρα καλοκαιρινού σαλονιού δίπλα στη θάλασσα, προσφέροντας στους καλεσμένους μια ξεχωριστή εμπειρία υψηλής αισθητικής και κομψότητας.

Το event τίμησαν με την παρουσία τους πολλές γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο της ελληνικής showbiz, μεταξύ των οποίων η Βίκυ Καγιά, η Δήμητρα Ματσούκα, η Δέσποινα Μοιραράκη, η Βασιλική Ρούσου, ο Περικλής Κονδυλάτος, ο Μιχάλης Ζαμπίδης, η Μάγκυ Χαραλαμπίδου, και πολλοί ακόμη.

Η επίδειξη του Maison Zoulias για ακόμη μια φορά επιβεβαίωσε το ξεχωριστό αισθητικό αποτύπωμα και την υψηλή υπογραφή του Βασίλη Ζούλια στον χώρο της ελληνικής μόδας.