Η M·A·C Cosmetics παρουσίασε το I ONLY WEAR M·A·C – MAKE UP YOUR MOOD, ένα immersive event που ανέδειξε το lipstick ως mood tool και μέσο προσωπικής έκφρασης.

All Ages. All Races. All Genders. Στη M·A·C, το μακιγιάζ είναι προσωπική έκφραση, διάθεση, attitude και ταυτότητα.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στο Pirée, η M·A·C υποδέχτηκε creators, artists και ανθρώπους της μόδας και της ομορφιάς σε μια εμπειρία που αποτύπωσε ξεκάθαρα τον πυρήνα του brand: ελευθερία έκφρασης, αυθεντικότητα και προσωπική επιλογή.

Το event βασίστηκε στη global καμπάνια I ONLY WEAR M·A·C, μέσα από την οποία η M·A·C επανατοποθετεί το matte lipstick ως εργαλείο διάθεσης. Το MAKE UP YOUR MOOD εκφράζει την ελευθερία να αλλάζεις mood όπως αλλάζεις κραγιόν: αυθόρμητα, προσωπικά, χωρίς κανόνες.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρέθηκαν οι νέες matte αφίξεις της M·A·C:

Powder Kiss Hazy Matte Lipstick με softly blurred αποτέλεσμα και ενυδάτωση,

Powder Kiss Lip + Cheek Mousse, για effortless monochromatic looks.

Προϊόντα σχεδιασμένα ως σύγχρονα μέσα έκφρασης, για κάθε mood και κάθε στιγμή.

Το I ONLY WEAR M·A·C – MAKE UP YOUR MOOD ξεδιπλώθηκε μέσα από τέσσερα θεματικά rooms: Feeling Bold, Feeling Romantic, Feeling Heroic και Feeling Cute, μεταφράζοντας διαφορετικές διαθέσεις σε βιωματικές εμπειρίες, από statement αυτοπεποίθησης και empowerment μέχρι ρομαντισμό και playful αυθορμητισμό.

Η βραδιά άνοιξε με ένα specially designed opening act από τη Nefelopetra, εμπνευσμένο από τα τέσσερα moods του event. Τα θεματικά rooms ξεδίπλωσαν κάθε διάθεση, αποκαλύπτοντας και την ambassador του brand, Μαρίνα Σάττι, που εκφράζει πάντα το mood της με τόλμη και αυθεντικότητα. Live artistry και immersive beauty moments από τους M·A·C Creators, σε συνδυασμό με το soundtrack του Μύρωνα Στρατή, διαμόρφωσαν τον παλμό της βραδιάς. Παράλληλα, οι καλεσμένοι απόλαυσαν μοναδικά signature cocktails, από το Beefeater Gin – το απόλυτο Λονδρέζικο urban gin – εμπνευσμένα από τα 4 moods του event, καθώς και street food burgers από το Talking Breads, συμπληρώνοντας έτσι την εμπειρία.

Το I ONLY WEAR M·A·C LIPSTICK αποτυπώθηκε παντού, όχι απλώς ως μήνυμα, αλλά ως statement.