Ο γνωστός εικαστικός Μάνος Ιωαννίδης ταξίδεψε πρόσφατα στο Άμπου Ντάμπι για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, πραγματοποιώντας σημαντικές συναντήσεις με προσωπικότητες που κινούνται στον κύκλο της βασιλικής οικογένειας και με εκπροσώπους κορυφαίων διεθνών γκαλερί.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο καλλιτέχνης συζήτησε τα επόμενα βήματα για τη διεθνή του πορεία, θέτοντας τα θεμέλια για τη διοργάνωση μελλοντικής έκθεσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενισχύοντας έτσι την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του έργου του.

Το ταξίδι αυτό σηματοδοτεί μια νέα φάση στη διεθνή πορεία του Μάνου Ιωαννίδη, ανοίγοντας δρόμους για συνεργασίες και εκθέσεις που θα φέρουν το έργο του σε ένα παγκόσμιο κοινό.