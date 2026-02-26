Ο γνωστός εικαστικός Μάνος Ιωαννίδης ταξίδεψε πρόσφατα στο Άμπου Ντάμπι για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, πραγματοποιώντας σημαντικές συναντήσεις με προσωπικότητες που κινούνται στον κύκλο της βασιλικής οικογένειας και με εκπροσώπους κορυφαίων διεθνών γκαλερί.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο καλλιτέχνης συζήτησε τα επόμενα βήματα για τη διεθνή του πορεία, θέτοντας τα θεμέλια για τη διοργάνωση μελλοντικής έκθεσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενισχύοντας έτσι την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του έργου του.
Το ταξίδι αυτό σηματοδοτεί μια νέα φάση στη διεθνή πορεία του Μάνου Ιωαννίδη, ανοίγοντας δρόμους για συνεργασίες και εκθέσεις που θα φέρουν το έργο του σε ένα παγκόσμιο κοινό.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
