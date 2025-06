Η Marks & Spencer υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι με φρέσκια διάθεση, στιλ και ανεμελιά, μέσα από τη νέα της καμπάνια «Summer Like You Mean It: Καλοκαίρι Όπως το Θες», που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα καταστήματα. Η καμπάνια μάς προσκαλεί να ζήσουμε όλες τις μικρές, αυθεντικές στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι ξεχωριστό – με σύνολα που συνδυάζουν άνεση και κομψότητα, τόσο για ειδικές περιστάσεις όσο και για τις καθημερινές μας απολαύσεις.

Με soundtrack την εμβληματική επιτυχία “All The Small Things” των Blink 182, η καμπάνια αποτυπώνει τη μαγεία των απλών στιγμών: την πρώτη ανάσα ζεστού αέρα στο νησί, την αλμύρα από τις βουτιές, την ανεμελιά δίπλα στην πισίνα και τη σιωπηλή προσμονή ενός καλοκαιρινού βραδιού στο μπαλκόνι. Η αφήγηση του καλοκαιριού γίνεται στιλιστικό statement και κάθε εμφάνιση γεμίζει με συναίσθημα και θερινή ελευθερία.

Η συλλογή περιλαμβάνει κομμάτια σχεδιασμένα για κάθε ώρα της ημέρας – είτε βρίσκεσαι σε ένα νησί, είτε στους 40°C της πόλης. Στη γυναικεία συλλογή κυριαρχούν τα crochet co-ords για layering ή άνεση, μαγιό που χαρίζουν αυτοπεποίθηση και κομψότητα, αέρινα υφάσματα και αποχρώσεις εμπνευσμένες από τον ήλιο και τη φύση. Τα looks ολοκληρώνονται με μεταλλικά σανδάλια, κοσμήματα με κοχύλια και kitten heels που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Η ανδρική συλλογή συνδυάζει λινά κοστούμια και prints εμπνευσμένα από τη φύση με jacquard πουκάμισα και δερμάτινα fisherman σανδάλια – δημιουργώντας εμφανίσεις που παντρεύουν τη δροσιά με τη σύγχρονη αισθητική. Το στυλ γίνεται πρακτικό, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του.

Για τους μικρούς μας φίλους, η καλοκαιρινή συλλογή M&S περιλαμβάνει μαγιό, relaxed σύνολα και αξεσουάρ σε παιχνιδιάρικα μοτίβα και αποχρώσεις που κινούνται ανάμεσα στο γήινο, το παστέλ και το πορτοκαλί. Δροσερά υφάσματα και χαλαρές γραμμές συνθέτουν την ιδανική στολή καλοκαιρινού παιχνιδιού.