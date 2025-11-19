Kυριακή 23 Νοεμβρίου στις 20.00

Ένα σύνολο μουσικής δωματίου που εξερευνά τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου

Το μουσικό σύνολο «Σμάρι» έρχεται στη σκηνή του THEATRE OF THE NO, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 20:00, προσκαλώντας το κοινό σε μια μαγευτική «Nυχτερινή πτήση» στα μουσικά τοπία της Ανατολικής Μεσογείου.

Ένα σύνολο μουσικής δωματίου που συνδυάζει παραδοσιακά και κλασικά όργανα, αφουγκράζεται τις μουσικές του κόσμου και τις τραγουδάει ψιθυριστά σε μία μυσταγωγική συναυλία. Το «Σμάρι» αποτελείται από έξι μουσικούς που αντλούν επιρροές από την παραδοσιακή ελληνική, την αραβοπερσική και την κλασική μουσική.

Πέντε όργανα με συνεχόμενο ήχο και μία φωνή που χρησιμοποιείται σαν μουσικό όργανο συνομιλούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια μικρή ορχήστρα δωματίου Δύο νέυ, λύρα, τσέλο, κοντραμπάσο και φωνή δημιουργούν ένα ευέλικτο σύνολο που ερευνά πώς οι μακραίωνες μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας και της Μέσης Ανατολής μπορούν να μπορούν να έχουν μια θέση στο σήμερα. Μελωδίες που ακολουθούν την τροπικότητα της Ανατολικής Μεσογείου συνυπάρχουν με σύγχρονη αρμονία και με ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Το σχήμα έχει εμφανιστεί σε συναυλίες όπως τα Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Σχολείο Αττικού Δράματος, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Συμμετείχε σε παραστάσεις όπως «Το τραγούδι της Κυρα-Δομνίτσας» για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και «Madre Salonico» σε λιμπρέτο του Λέων Ναρ. Έχουν ηχογραφήσει το έργο «Καταλόγι» της Μάρθας Μαυροειδή, βασισμένο στο Μοιρολόι της Παναγίας, σε συνδυασμό με πλάνα από το ντοκιμαντέρ «Στο Σώμα της», παρουσιάζοντάς το ως μουσικό βίντεο.

Πληροφορίες:

Χάρης Λαμπράκης: νέυ

Νίκος Παραουλάκης: νέυ

Μάρθα Μαυροειδή: φωνή

Στρατής Ψαραδέλλης: λύρα

Γιώργος Ταμιωλάκης: τσέλο

Γιώργος Βεντουρής: κοντραμπάσο

Συντελεστές

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημερομηνία & Ώρα: Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 20.00

Τιμή εισιτηρίου: 12€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Σημείωση: Το Θέατρο διαθέτει και μπαρ σε προσιτές τιμές (μπύρα 4€, ποτό 6-8€)

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

(απέναντι από το Δημαρχείο)

Website & Social Media:

TheatreoftheNO I Facebook I Instagram