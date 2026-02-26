Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση του Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Βίντεο «Μαζί Σταματάμε τον Εκφοβισμό.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι των ΜΜΕ, εκπαιδευτικοί, θεσμικοί φορείς και γονείς, καθώς και προσωπικότητες της πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής όπως ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου & Πληροφοριών Αλίκη Στυλιανού, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου, ο Κρίς Λαζαρίδης, ο Κώστας Ζορπάς, ο ΔΣ της ΚΕΟ Πάμπος Παναγιώτου, ο Μάϊκ Σπανός ο Κούλλης Νικολάου, η Άντρη Καραντώνη, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, και πολλοί άλλοι.

Η πρωτοβουλία του Yianis Christodoulou Foundation, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και την MHV Group, έτυχε θερμής υποδοχής, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, που ταλαιπωρεί παιδιά και γονείς.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, ο Γιάννης Χριστοδούλου, Ιδρυτής του Yianis Christodoulou Foundation, ανέπτυξε το όραμα πίσω από τον διαγωνισμό για σχολεία χωρίς φόβο και παιδιά με αυτοπεποίθηση, αλλά με την συμμετοχή των ίδιων των παιδιών.

Όπως ανέφερε: «είμαστε μια μικρή χώρα και μόνο μαζί μπορούμε να είμαστε δυνατοί. Όλοι μας έχουμε ευθύνη για αυτό: Γονείς, δάσκαλοι, κράτος, κοινωνία. Αν τα παιδιά μας μεγαλώσουν κάνοντας κακό το ένα στο άλλο, τι κοινωνία θα κτίσουν αύριο; Είναι στο χέρι μας, όλοι μαζί».

Από την πλευρά της Πολιτείας, η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου χαιρέτισε την πρωτοβουλία, τονίζοντας τη σημασία συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση κοινωνικών φαινομένων που επηρεάζουν τη σχολική κοινότητα. Όπως ανέφερε «θέλουμε τα παιδιά να προβληματιστούν, να εκφραστούν, να διαδράσουν, να αισθανθούν. Θέλουμε να γίνουν οι πρεσβευτές του σεβασμού και της ενσυναίσθησης».

Από την πλευρά της, η Μαριάννα Παπαχριστoφόρου εκ μέρους του Ομίλου MHV εξέφρασε το έντονο και έμπρακτο ενδιαφέρον του ομίλου και ζωντανό όραμα, για παιδιά υγιή, με δυνατή προσωπικότητα και ψυχική ανθεκτικότητα.

Σημαντικές παρεμβάσεις έκανε ο δημοφιλής τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος εξέφρασε την έντονη στήριξη του στις πρωτοβουλίες του Yianis Christodoulou Foundation και ειδικά για την καταπολέμηση του ‘bullying’.

Παρέμβαση έκανε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλη Γκιλφοϊλι, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Governments, Schools, Families & Private Sector, working together so our young people can grow up in a safer environment.»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, ζητώντας τους, με φαντασία και story-telling, να δημιουργήσουν μονόλεπτα βιντεάκια, προβάλλοντας την ψυχική οδύνη που προκαλεί το bullying και κυρίως, τι μπορεί να κάνει ο κάθε ένας μας, για να το σταματήσει .

Βαρύτητα στα κριτήρια επιλογής των νικητών, θα έχει τ ο μήνυμα, ο ρόλος του καθενός στην πρόληψη και αντιμετώπιση, η ευθύνη όλων μας , καθώς και το ομαδικό πνεύμα.

Τα έξι καλύτερα βίντεο θα λάβουν συνολικά χρηματικά βραβεία €100.000 για να χρησιμοποιηθούν για έργα στα σχολεία τους. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31 Μαρτίου.

Σκοπός

Το Yianis Christodoulou Foundation έχει ως κύριο σκοπό την ενίσχυση της εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών. Μέσα από περισσότερα από 100 έργα μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα επιδιώκει να δημιουργεί ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο, επενδύοντας στη νέα γενιά με υπευθυνότητα και στρατηγικό σχεδιασμό.