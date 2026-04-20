Η Lidl Ελλάς ολοκλήρωσε με επιτυχία την πασχαλινή της δράση σε συνεργασία με το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), αποδεικνύοντας για 3η συνεχή χρονιά τη δέσμευσή της να προσφέρει δύναμη σε παιδιά που νοσούν από σοβαρές ασθένειες.

Από την Πέμπτη 26 Μαρτίου έως και το Μ. Σάββατο 11 Απριλίου 2026, οι χρήστες της εφαρμογής Lidl Plus έγιναν μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας αγάπης. Με κάθε σκανάρισμα της ψηφιακής τους κάρτας, η εταιρεία προσέφερε 0,05€ στον οργανισμό. Μέσα σε αυτό το διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 2.201.753 σκαναρίσματα, συγκεντρώνοντας το εντυπωσιακό ποσό των 110.088€. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), η εταιρεία προχώρησε στην προσφορά ποσού συνολικής αξίας 120.000€.

Η φετινή καμπάνια, με πρωταγωνιστή τον Παραολυμπιονίκη και Πρεσβευτή της Lidl Ελλάς, Αντώνη Τσαπατάκη, ανέδειξε τη δύναμη της προσφοράς μέσα από μια απλή κίνηση «5 λεπτών». Χάρη στην ενθουσιώδη ανταπόκριση των καταναλωτών, το ποσό αυτό θα διατεθεί για την εκπλήρωση παιδικών ευχών οι οποίες προστίθενται στις 26 ευχές που έχουν ήδη εκπληρωθεί από την έναρξη της συνεργασίας το 2024.

Η δράση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα φέτος, καθώς το Make-A-Wish Ελλάδος συμπληρώνει 30 χρόνια δράσης στην Ελλάδα. Σε μια περίοδο όπου περισσότερα από 272 παιδιά περιμένουν την εκπλήρωση της δικής τους ευχής , η Lidl Ελλάς συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το έργο του οργανισμού, μετατρέποντας την καθημερινή αγοραστική εμπειρία σε ουσιαστική κοινωνική προσφορά.

Με βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, η Lidl Ελλάς παραμένει πιστή στο όραμά της για ένα καλύτερο αύριο, έχοντας στο επίκεντρο τα παιδιά που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

