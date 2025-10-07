H Περιφέρεια Αττικής, o Δήμος Γαλατσίου και η Fireflies Fest ευχαριστούν θερμά όλους όσους επισκέφτηκαν το εορταστικό φεστιβάλ «Περιβαλλο-Τεχνήματα», που διεξήχθη για πρώτη φορά φέτος στο υπέροχο Άλσος Βεΐκου, στο Γαλάτσι, το Σαββατοκύριακο 20 & 21 Σεπτεμβρίου, 2025. Με περισσότερους από 1.200 επισκέπτες συνολικά, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να επιμορφωθούν για το περιβάλλον, να ανακαλύψουν την ομορφιά της φύσης, με όχημα την τέχνη, και να συμμετάσχουν σε περισσότερες από 15 διαφορετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια εκμάθησης που στόχο είχαν την ανάδειξη της σπουδαιότητας του περιβάλλοντος στη ζωή όλων μας.

Απευθυνόμενο κυρίως στα παιδιά και τους γονείς τους, τα «Περιβαλλο-Τεχνήματα» κατάφεραν να ευαισθητοποιήσουν τους επισκέπτες του φεστιβάλ για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, μεταμορφώνοντας το Άλσος Βεΐκου σε έναν ανοιχτό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης, πολιτιστικής δημιουργίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μέσα από πρωτότυπες και διασκεδαστικές δράσεις, όπως η διαδρομή της μέλισσας, η εμφύτευση, η φροντίδα φυτών και ζώων, η ανακύκλωση, η κυκλική οικονομία, διαδραστικές παραστάσεις και αφηγήσεις παραμυθιών, και συλλογικά έργα βιωματικού χαρακτήρα, παιδιά κάθε ηλικίας, είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν, να ενημερωθούν και να διασκεδάσουν, αποκτώντας εμπειρίες και πολύτιμη γνώση για τη σημασία της έμπρακτης φροντίδας και της συνεισφοράς όλων μας στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο, με εργαλεία την τέχνη και την αγάπη για τη φύση και το ζωικό βασίλειο.

Ευχαριστούμε θερμά επίσης τις οργανώσεις «Save Your Hood» (περιβαλλοντική οργάνωση) και οι «ΖΩΕΣ» (οργάνωση για τη φροντίδα των ζώων) που στήριξαν έμπρακτα τη διήμερη αυτή γιορτή για το περιβάλλον, δίνοντας στον κόσμο που ήρθε τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη δράση τους και να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες που προσέφεραν στο πλαίσιο του φεστιβάλ.

Τα «Περιβαλλο-Τεχνήματα» αποτέλεσαν ένα νέο πρωτοποριακό πολιτιστικό – περιβαλλοντικό φεστιβάλ και λειτούργησαν ως ένας νέος σύγχρονος πολιτιστικός πυλώνας στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης μας. Ευχόμαστε από καρδιάς και του χρόνου!