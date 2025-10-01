Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, το Protein Garden γιόρτασε τον πρώτο μήνα λειτουργίας του με ένα μεγάλο πάρτι. Δημοσιογράφοι, food lovers και influencers των social media παρευρέθηκαν, δοκίμασαν τις signature healthy γεύσεις, απόλαυσαν δροσιστικά refreshments και διασκέδασαν με τους μουσικούς ρυθμούς των Mångata Projekt και της GAIA.

Το Protein Garden αποτελεί το πρώτο fast casual dining concept στην Ελλάδα, προσφέροντας την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα και την ποιότητα. Πιο συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη να δημιουργήσει το δικό του γεύμα, ισορροπημένο και απολαυστικό, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία επιλογών. Δεν πρόκειται για το “υγιεινό” όπως το γνωρίζαμε έως τώρα, αλλά για ένα πλήρες ποιοτικό γεύμα που αποτελεί την ιδανική πρόταση για μία ισορροπημένη καθημερινή διατροφή – όπως άλλωστε επιτάσσουν οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής.

Ο χώρος του Protein Garden ξεχωρίζει για τη minimal αισθητική του, με πράσινα πλακάκια και ξύλινες λεπτομέρειες που αποπνέουν φυσικότητα και ζεστασιά. Στο κέντρο δεσπόζει ο μεγάλος πάγκος που υπάρχουν τα υλικά της βάσης (grains & salads όπως ρύζι με ρεβύθια, basmati, καστανό ρύζι, power greens mix, fresh harvest κ.ά.), ποικιλία πρωτεϊνών (μοσχαρίσιο κρέας, harissa honey chicken, αρνίσια κεφτεδάκια, σολομός τεριγιάκι, φαλάφελ) και απολαυστικά spreads & toppings, ώστε ο επισκέπτης να δημιουργεί το γεύμα του βλέποντας από κοντά την κάθε επιλογή. Ένα project που ήδη αγαπήθηκε, καθώς βάζει τέλος στα βαρετά lunch breaks και αποδεικνύει ότι το υγιεινό μπορεί να είναι και νόστιμο.

Το πρώτο κατάστημα του Protein Garden στην οδό Σκουφά 53 επιβεβαιώνει ότι το brand έρχεται να καθιερωθεί ως ο απόλυτος προορισμός για υγιεινά bowls στην Αττική, αφού προσφέρει τρομερές πρωτεϊνικές και γευστικές επιλογές. Σύντομα θα ακολουθήσουν νέα καταστήματα σε κομβικά σημεία, ενώ όλοι έχουν ήδη τη δυνατότητα να απολαύσουν το μενού του Protein Garden μέσω delivery, σε όλη την Αθήνα.