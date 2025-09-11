Κάθε δημιουργία κρύβει μια ιστορία. Κάθε σχέδιο κουβαλάει έμπνευση, πάθος και ταυτότητα.

Με αυτό το όραμα γεννήθηκε το νέο project «Meet the Designers», μια πρωτοβουλία του Λάζαρου Ορφανίδη (Fashion Specialist & Stylist) και του Νίκου Ιωαννίδη (Director). Η παραγωγή έγινε απο την Sombrero Productions.Η δράση φιλοδοξεί να αναδείξει και να προβάλει τις προσωπικότητες πίσω από τον σύγχρονο ελληνικό σχεδιασμό, δίνοντας βήμα στους ανθρώπους που καθορίζουν τις τάσεις και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της δημιουργικής ταυτότητας της χώρας μας.

Μέσα από συνεντεύξεις, αφηγήσεις και οπτικοακουστικό υλικό υψηλής αισθητικής, το «Meet the Designers» παρουσιάζει τις ιστορίες Ελλήνων δημιουργών που τολμούν, καινοτομούν και βάζουν τη δική τους σφραγίδα στον χώρο του design, της μόδας και της τέχνης. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει όχι μόνο τα έργα τους, αλλά και τις αξίες, τις προκλήσεις και τις εμπνεύσεις που διαμόρφωσαν την πορεία τους.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά δημιουργούς και κοινό, γιορτάζοντας το ελληνικό design και τη φρεσκάδα της σύγχρονης δημιουργικής σκηνής. Πρόκειται για μια δυναμική σειρά που συνδυάζει την καλλιτεχνική αφήγηση με τον επαγγελματισμό προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ματιά στο πώς η τέχνη και το όραμα μετασχηματίζονται σε καριέρα, επιρροή, έμπνευση.

Οι ιστορίες ξεκινούν. Μείνετε συντονισμένοι.

YouTube: http://www.youtube.com/@MeetTheDesigners

Instagram: https://www.instagram.com/meet_the_designers/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@meet.the.designer/