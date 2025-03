Φέτος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η YSL Beauty παρουσιάζει την ταινία Don’t Call It Love, μια παγκόσμια καμπάνια που φέρνει στο φως τα κρυμμένα σημάδια μιας κακοποιητικής συντροφικής σχέσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος Abuse Is Not Love, η καμπάνια μας ταξιδεύει σε ένα φαινομενικά ονειρικό ειδύλλιο που εκτυλίσσεται στο Παρίσι, για να μας αφυπνίσει και να μας καλέσει σε δράση.

Μια στις τρεις γυναίκες: Ο αγώνας κατά της συντροφικής βίας είναι πιο σημαντικός και επίκαιρος από ποτέ. Η συντροφική βία (IPV) αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή βίας κατά των γυναικών, επηρεάζοντας περίπου 736 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως. Πολύ συχνά, η κακοποιητική συμπεριφορά παρουσιάζεται ως αγάπη, με τις νεαρές ηλικίες να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Από το 2020, η YSL Beauty συμβάλλει στην αλλαγή αυτής της πραγματικότητας μέσα από το πρόγραμμα Abuse Is Not Love. Με δωρεές άνω των 5,2 εκατομμυρίων ευρώ σε τοπικές ΜΚΟ και εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν αγγίξει πάνω από 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 25 χώρες, ο οίκος συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη της συντροφικής βίας και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Φανερώνοντας τα κρυφά μηνύματα: Μια ματιά στη νέα καμπάνια της YSL Beauty

Με τη νέα της καμπάνια, η YSL Beauty ανατρέπει έξυπνα τους κώδικες της διαφήμισης πολυτελών προϊόντων. Μέσα από μια σειρά κινηματογραφικών σκηνών – ένα λαμπερό πάρτι, μια ρομαντική βόλτα στο Παρίσι, στιγμές οικειότητας – παρουσιάζεται ένα φαινομενικά τέλειο ζευγάρι. Εκείνη, μια γυναίκα γεμάτη αυτοπεποίθηση. Εκείνος, ένας μυστηριώδης άντρας με σκοτεινή γοητεία.

Όμως, καθώς η ιστορία ξεδιπλώνεται, κάτι δεν πάει καλά. Η αφήγηση παίζει με τις προσδοκίες του θεατή, που αρχικά γοητεύεται από τον ρομαντισμό, αλλά σταδιακά νιώθει μια έντονη ανησυχία. Στις φαινομενικά αθώες σκηνές, υπάρχουν λεπτά αλλά καθοριστικά σημάδια κακοποιητικής συμπεριφοράς – κρυμμένα σε κοινή θέα.

Ξαφνικά, η αφήγηση διακόπτεται και τίθεται το ερώτημα: «Εντοπίσατε σημάδια κακοποίησης σε αυτήν την ταινία;» Η ιστορία γυρίζει πίσω, αποκαλύπτοντας όσα ήταν μπροστά μας από την αρχή. Η καμπάνια δεν είναι απλώς μια δυνατή δήλωση, αλλά μια εκπαίδευση: μας μαθαίνει να παρατηρούμε τις λεπτομέρειες που μπορεί να προμηνύουν σωματική, σεξουαλική ή συναισθηματική βία.

Η ταινία ολοκληρώνεται με πληροφορίες για τη συντροφική βία, ενθαρρύνοντας το κοινό να μάθει περισσότερα και να αναζητήσει βοήθεια.

Βάζοντας τέλος στη σιωπή: Ενδυναμώνοντας το κοινό να αναγνωρίσει τα σημάδια της κακοποίησης

Η κακοποίηση μπορεί να πάρει πολλές μορφές – σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική – αλλά παραμένει κακοποίηση. Υπάρχουν εννέα βασικές κατηγορίες προειδοποιητικών σημαδιών, από τη ζήλια και την απομόνωση έως τον εκβιασμό και τον εκφοβισμό, που μπορούν να μας βοηθήσουν να την αναγνωρίσουμε.

Μέσω του Abuse Is Not Love, η YSL Beauty και οι συνεργαζόμενες ΜΚΟ υλοποιούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ώστε να εκπαιδεύσουν το κοινό για αυτά τα σημάδια πριν η κακοποίηση κλιμακωθεί. Με την αποστιγματοποίηση του φαινομένου και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για τους επιζώντες, το πρόγραμμα διασφαλίζει ότι η γνώση και η υποστήριξη είναι εύκολα προσβάσιμες.

Μια παγκόσμια κινητοποίηση για ένα μέλλον χωρίς κακοποίηση

Οι τοξικές σχέσεις συχνά ρομαντικοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης, αλλοιώνοντας την αντίληψη των νέων για το τι σημαίνει πραγματικά μια υγιής σχέση. Από την έναρξη του Abuse Is Not Love, η YSL Beauty εκπαιδεύει τους νέους για τα προειδοποιητικά σημάδια της κακοποίησης, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να σπάσει ο κύκλος της βίας, να καταρριφθούν τα τοξικά στερεότυπα και να αντικατασταθούν από υγιείς κανόνες σχέσεων. Με την ταινία Don’t Call It Love, η YSL Beauty δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία – κάνει μια παγκόσμια έκκληση για δράση, για να αλλάξει το αφήγημα γύρω από την κακοποίηση.

Οι δημιουργοί της καμπάνιας

Η καμπάνια Don’t Call It Love γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία καταξιωμένων δημιουργών:

Léa Ceheivi : Βραβευμένη Γαλλίδα σκηνοθέτις, γνωστή για τη δουλειά της με τους Justice και πολυτελείς μάρκες.

: Βραβευμένη Γαλλίδα σκηνοθέτις, γνωστή για τη δουλειά της με τους Justice και πολυτελείς μάρκες. Nicolas Loir : Αναγνωρισμένος διευθυντής φωτογραφίας, με συνεργασίες με το ντουέτο The Blaze και μεγάλους οίκους μόδας.

: Αναγνωρισμένος διευθυντής φωτογραφίας, με συνεργασίες με το ντουέτο The Blaze και μεγάλους οίκους μόδας. Δρ. Sara Kuburic: Διεθνώς αναγνωρισμένη ψυχοθεραπεύτρια, γνωστή ως Millennial Therapist, που παρείχε επιστημονική καθοδήγηση στην καμπάνια.

Η YSL Beauty συνεργάστηκε επίσης με οργανώσεις όπως οι En Avant Toute(s), It’s On Us, καθώς και με τη Δρ. Beth Livingston, ειδική σε θέματα φύλου και σχέσεων.

Η Don’t Call It Love δεν είναι απλώς μια ταινία. Είναι ένα παγκόσμιο κάλεσμα για δράση. Γιατί η κακοποίηση δεν είναι – και δεν θα είναι ποτέ – αγάπη. Και η YSL Beauty δεσμεύεται να σπάσει τη σιωπή.