Μια παιχνιδιάρικη καμπάνια με πρωταγωνιστές την Joanna Lumley και τον Richard E. Grant γιορτάζει την αυθεντικότητα και την αυτοέκφραση.

Η H&M παρουσιάζει για πρώτη φορά τη συλλογή H&M Glenn Martens, μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συνεργασίες της χρονιάς.

Η συλλογή H&M Glenn Martens θα είναι διαθέσιμη στο κατάστημα της H&M στην Ερμού 54 και στο hm.com από τις 30 Οκτωβρίου.

Ο Βέλγος σχεδιαστής Glenn Martens διαμορφώνει το τοπίο της σύγχρονης μόδας και αυτή η νέα συνεργασία προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να αποκτήσει κομμάτια που αντανακλούν τη δημιουργική του ταυτότητα.

Το έργο του Martens ανέκαθεν αμφισβητούσε τα όρια της μόδας, και αυτή η συνεργασία με τη H&M εκφράζει το ενδιαφέρον του να δημοκρατικοποιήσει τη μόδα και να τη φέρει κοντά στους πολλούς. Τώρα, για πρώτη φορά, παρουσιάζεται ολόκληρη η συλλογή — μια ποικιλόμορφη και ευέλικτη σειρά που συνδυάζει γυναικεία, ανδρικά, unisex κομμάτια και αξεσουάρ.

Η συλλογή επαναπροσδιορίζει τα αρχετυπικά ρούχα, δίνοντάς τους νέα, απρόσμενα twist. Μέσα από μια εις βάθος εξερεύνηση, ο Martens περιηγήθηκε στο αρχείο της H&M για να επιλέξει εμβληματικά κομμάτια που αγαπούν οι καταναλωτές — από τα best–selling t–shirts μέχρι τα καρό πουκάμισα, τα bomber jackets και τα jeans. Κάθε κομμάτι επανερμηνεύεται δημιουργικά, παίζοντας με το trompe–l’œil και το customization, ενώ πολλά από αυτά μπορούν να μεταμορφωθούν από τον ίδιο τον χρήστη χάρη σε τεχνικές επανασχηματισμού, όπως foil και σύρμα, δημιουργώντας γλυπτικές φόρμες.

Η συλλογή αποτελεί επίσης φόρο τιμής στη διαδρομή του Martens ως σχεδιαστή και στο εμβληματικό του έργο στο Y/Project, με αρκετά κομμάτια —από μπότες μέχρι prints— να παραπέμπουν σε designs-ορόσημα.

«Βλέπω αυτή τη συλλογή ως μια μεγάλη οικογένεια ενδυμάτων, καθένα από τα οποία έχει πολλαπλές λειτουργίες και προσωπικότητες — όπως οι άνθρωποι, εξελίσσονται και αλλάζουν κάθε μέρα. Πάντα με ενδιέφεραν τα ρούχα που πραγματικά ζούμε μέσα σε αυτά, και η ιδέα των αρχετύπων και των βασικών κομματιών της γκαρνταρόμπας αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για αυτό το ιδιαίτερο και ευχάριστο project με τη H&M.»

– Glenn Martens

«Πιστεύω πραγματικά πως αυτή είναι μία από τις πιο δημιουργικές συνεργασίες που έχουμε κάνει ποτέ. Ο Glenn είναι ένα μοναδικό ταλέντο και ριζοσπαστικός στοχαστής — οι δημιουργίες του παίζουν με τα αρχετυπικά ρούχα και με την ίδια την ουσία του ντυσίματος. Η καμπάνια είναι εξαιρετική – ήδη εμβληματική.»

– Ann–Sofie Johansson

Το χιούμορ αποτελεί κεντρικό στοιχείο της δουλειάς του Martens και τόσο η συλλογή όσο και η καμπάνια αγκαλιάζουν το πνεύμα του παιχνιδιού και της αυτοέκφρασης. Για την καμπάνια, ο Martens παρουσιάζει μια νέα εκδοχή οικογενειακού πορτρέτου, με πρωταγωνιστές τους Joanna Lumley και Richard E. Grant, πλαισιωμένους από νέα, ενδιαφέροντα πρόσωπα. Η επιλογή του cast αποτυπώνει τη γοητεία του Martens με το βρετανικό χιούμορ και τις αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο που διατρέχουν τη συλλογή. Η καμπάνια και η συλλογή θα γιορταστούν σε μια εκδήλωση στο Λονδίνο, με περισσότερες πληροφορίες να ανακοινώνονται σύντομα.

«Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό να συμμετέχω στο οικογενειακό πορτρέτο του Glenn Martens και της H&M. Πάντα λέω ότι η καλύτερη μόδα είναι αυτή που σπάει τους κανόνες – οι άνθρωποι πρέπει να φορούν ό,τι θέλουν – και θαυμάζω το τολμηρό πνεύμα και τη δημιουργική ματιά του Glenn.»

– Joanna Lumley

«Τι ξεχωριστή ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Glenn Martens, τη Joanna Lumley και τη H&M. Μου άρεσε πολύ το πνεύμα της συλλογής – μπορεί να τη φορέσει ο καθένας με τον δικό του τρόπο και να αναδείξει την προσωπικότητά του. Η φωτογράφιση ήταν απίθανη! Απόλαυσα τον ρόλο του “πατριάρχη” αυτής της στιλάτης και… απρόβλεπτης οικογένειας!»

– Richard E. Grant