Η street συλλογή “MINERVA X FIPSTER” του Φίλιππου Ιωάννου (Fipster), σε συνεργασία με τη MINERVA, έχει ήδη κυκλοφορήσει και έκανε το δικό της live showcase στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας στην εμπειρία του homewear έναν ολοκληρωμένα street χαρακτήρα. Το event στη STOA SKG εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ζωντανά gatherings της σεζόν, με προσέλευση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και έντονο party vibe που αποτύπωσε το πνεύμα της συλλογής: άνεση με στάση, ταυτότητα και αυθεντική έκφραση.

Από πολύ νωρίς ο χώρος γέμισε με crowd ενέργεια, και ρυθμό που θύμιζε city takeover. Στο event ταξίδεψαν αποκλειστικά από την Αθήνα ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Ελίνα Καλιτζάκη, ο Gingerbread και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ενώ το δυναμικό παρόν της Θεσσαλονίκης έδωσαν creators όπως ο Real Supermario, ο Miyiaki, η Filio Lou και πολλοί ακόμη, επιβεβαιώνοντας το buzz γύρω από τη συνεργασία. Neon στοιχεία, projections και installations διαμόρφωσαν το σκηνικό, με το “Photo Bed” του Φίλιππου να γίνεται το πιο viral σημείο της βραδιάς και το Pillow Window Performance να προσθέτει playful θεατρικότητα στο concept.

Η συλλογή Minerva x Fipster αποτυπώνει την ιδέα ότι οι πιτζάμες δεν είναι «ρούχο για μέσα», αλλά streetwear με attitude. Τα signature patterns, οι pop αναφορές και οι χαρακτηριστικές λέξεις-σήματα του Fipster (toxic, SMD, ΦΟΡΔΕΠΛΟΤ, ΑΧ ΒΑΧ) δίνουν στη συλλογή ταυτότητα και τόλμη, μετατρέποντας την άνεση σε statement που κυκλοφορεί στον δρόμο με αυτοπεποίθηση.

«Η συνεργασία αυτή με τον Φίλιππο Ιωάννου φέρνει μια πιο τολμηρή και expressive οπτική στο homewear, παραμένοντας πιστή στο DNA ποιότητας της Minerva αλλά μιλώντας στη νέα γενιά με νέο κώδικα» αναφέρει εκπρόσωπος της MINERVA. Ο Φίλιππος Ιωάννου προσθέτει: «Για εμάς οι πιτζάμες δεν είναι προσωρινή άνεση – είναι mood. Είναι εξωστρέφεια. Είναι να φοράς αυτό που νιώθεις. Και αυτή η συλλογή είναι ακριβώς αυτό: το πρώτο street pyjama drop στην Ελλάδα.»

Η συλλογή MINERVA x FIPSTER κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων στο e-shop και σε επιλεγμένα καταστήματα MINERVA.