Μετά από μια επέμβαση, κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Η επιλογή ενός στηθόδεσμου που προσφέρει απαλότητα, χωρίς μπανέλες και σκληρά υλικά, μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα. Οι post-surgery στηθόδεσμοι της M&S είναι σχεδιασμένοι με μαλακά υφάσματα, εσωτερικές θήκες για προσθετικά και μπροστινό κούμπωμα για εύκολη χρήση και απόλυτη άνεση.

Ως brand, η M&S παρουσίασε για πρώτη φορά τη σειρά post-surgery στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και από τότε εργάζεται συστηματικά ώστε η συλλογή να παραμένει σύγχρονη, ουσιαστική και καινοτόμα. Στόχος είναι να προσφέρει στις γυναίκες που βρίσκονται στη διαδικασία αποκατάστασης την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Κεντρικά προϊόντα της συλλογής περιλαμβάνουν τα αγαπημένα των πελατών, όπως οι στηθόδεσμοι Cami και Body Soft™.

Για κάθε γυναίκα που αξίζει άνεση, αυτοπεποίθηση και στήριξη

Στην M&S πιστεύουμε ότι κάθε γυναίκα αξίζει να νιώθει άνετη, σίγουρη και υποστηριγμένη, χωρίς συμβιβασμούς. Για αυτό είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε προσιτές επιλογές όπως οι:

Οι Jasmine στηθόδεσμοι με απαλή επένδυση, χωρίς μπανέλα, καθώς και οι All–Over Lace χωρίς επένδυση , προσφέρονται από €18,99,

καθώς και το Post-Surgery Pocket (2 Pack) στα 14,99€

Η post-surgery συλλογή είναι διαθέσιμη στο M&S.gr, ενώ μια πιο περιορισμένη επιλογή διατίθεται στα καταστήματα της M&S, σε μεγέθη S–XL για το Breast Form, και από 32A–42H στους στηθόδεσμους.

Θα τα βρείτε διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα και στο site της M&S.