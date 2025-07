Mykonos Theoxenia & Once in Mykonos: Δύο εμβληματικά ξενοδοχεία, μία 5* εμπειρία με κυκλαδίτικη αύρα από τη Louis Hotels

Η Louis Hotels, μέλος του Ομίλου Louis, προσκαλεί τους ταξιδιώτες να ζήσουν τις διακοπές που πάντα ονειρεύονταν στη Μύκονο, επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο μοναδικά ξενοδοχεία της Exclusive Collection: το εμβληματικό Mykonos Theoxenia και το εκλεπτυσμένο Once in Mykonos – Designed for Adults.

Mykonos Theoxenia – Διαχρονική Κομψότητα και σύγχρονη πολυτέλεια

Το 5* Mykonos Theoxenia, μέλος της Exclusive Collection της Louis Hotels και των Design Hotels, αποτελεί ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό κόσμημα στο κέντρο της Χώρας της Μυκόνου. Χτισμένο δίπλα στους εμβληματικούς ανεμόμυλους, σε απόσταση αναπνοής από τη νυχτερινή και κοσμική καρδιά του νησιού, το ξενοδοχείο αποπνέει μια εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα διακριτικής πολυτέλειας.

Με ιστορία που ξεκινά από τη δεκαετία του ’60 και πλήρως ανακαινισμένο, το Mykonos Theoxenia προσφέρει 37 εκλεπτυσμένα δωμάτια, με θέα στη θάλασσα ή τους καταπράσινους κήπους, καθώς και 8 πολυτελείς σουίτες, μεταξύ των οποίων δύο signature και δύο με ιδιωτική πισίνα. Όλοι οι χώροι διαμονής συνδυάζουν μοντέρνα αισθητική, δημιουργώντας τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό.

Η γαστρονομική εμπειρία κορυφώνεται στο εστιατόριο Apanemi, όπου δύο διακεκριμένοι σεφ με αστέρια Michelin, ένας Έλληνας και ένας Γάλλος, ενώνουν τη δημιουργικότητά τους για να παρουσιάσουν ένα a la carte μενού με σύγχρονη μεσογειακή έμπνευση.

Για την απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης, το So Spa! προσφέρει το κατάλληλο σκηνικό με εξειδικευμένες θεραπείες σώματος, καθώς και πρόσβαση σε υπέρυθρη σάουνα και κρυοθεραπεία σώματος. Ένα σύγχρονο κέντρο αναζωογόνησης που συνδυάζει τις αρχές της ελληνικής φιλοξενίας με τις πιο σύγχρονες τάσεις wellness.

Once in Mykonos – Σύγχρονη αισθητική και απόλυτη ιδιωτικότητα

Το 5* Once in Mykonos – Designed for Adults, μέλος της Exclusive Collection by Louis Hotels, αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της Μυκόνου για αυτό το καλοκαίρι. Εναρμονισμένο πλήρως με την τοπική αρχιτεκτονική και το κυκλαδίτικο τοπίο, το ξενοδοχείο συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αισθητική, προσφέροντας μια εμπειρία φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών.

Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 59 κομψά δωμάτια και σουίτες — τα περισσότερα με ιδιωτική πισίνα — διακοσμημένα σε μινιμαλιστικό κυκλαδίτικο στυλ και εξοπλισμένα με πολυτελείς παροχές. Κάθε χώρος διαμονής αποπνέει άνεση και διακριτική πολυτέλεια, ενώ η μαγευτική θέα στην παραλία του Ορνού συμπληρώνει τη συνολική εμπειρία με τον ιδανικό τρόπο.

Η γαστρονομική πρόταση του ξενοδοχείου απογειώνεται στο Infinity Restaurant, όπου μεσογειακές γεύσεις και δημιουργικά πιάτα σερβίρονται με φόντο την καθηλωτική θέα στη θάλασσα, ενώ στο Infinity Bar, οι έμπειροι mixologists δημιουργούν signature κοκτέιλ, ιδανικά για να απολαύσει κανείς το μυκονιάτικο ηλιοβασίλεμα σε ένα σκηνικό απαράμιλλης ομορφιάς.

Η εμπειρία ευεξίας κορυφώνεται στο spa του ξενοδοχείου, με εξειδικευμένες θεραπείες και υπηρεσίες που προσφέρουν απόλυτη χαλάρωση και αναζωογόνηση, παράλληλα το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο με πανοραμική θέα στη θάλασσα, καθώς και οι υπαίθριες συνεδρίες yoga, ενισχύουν τη σωματική και πνευματική ευεξία.

Για όσους αναζητούν μια πιο ιδιωτική και αυθεντική πλευρά της Μυκόνου, το Once in Mykonos προσφέρει ιδιωτικές κρουαζιέρες σε απομονωμένες και δυσπρόσιτες παραλίες, αποκαλύπτοντας τη φυσική ομορφιά του νησιού πέρα από τα πολυσύχναστα σημεία.

Τα Mykonos Theoxenia και Once in Mykonos αναδεικνύουν τη νέα εποχή της σύγχρονης πολυτέλειας στη Μύκονο. Ιδανικά για ταξιδιώτες που αναζητούν στυλ, ηρεμία και την αυθεντική φινέτσα των Κυκλάδων, τα δύο ξενοδοχεία συνθέτουν την απόλυτη εμπειρία διαμονής στο πιο εμβληματικό νησί του Αιγαίου.

Μάθετε περισσότερα στο www.mykonostheoxenia.com και www.onceinmykonos.com.