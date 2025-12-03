MYTHOS Gala & Awards: το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό και φιλανθρωπικό γεγονός της χρονιάς στο ιστορικό Παλάτι Colonna στη Ρώμη

Σε μια μοναδική, λαμπερή και ιστορική βραδιά στο Palazzo Colonna της Ρώμης – ένα από τα ωραιότερα και πιο αριστοκρατικά παλάτια στον κόσμο – πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου το φιλανθρωπικό MYTHOS Gala & Awards. Το επιβλητικό παλάτι άνοιξε τις πύλες του για να υποδεχθεί εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη σε δύο θρύλους της τέχνης που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα: τη Maria Callas και τον Gianni Versace.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την Αιγίδα της Ολυμπιακής & Παραολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας και διοργανώθηκε από την Πρόεδρο και ιδρύτρια του θεσμού, διεθνώς καταξιωμένη εικαστικό Ιωάννα Ευθυμίου, σε συνεργασία με την Πριγκίπισσα Olimpia Colonna, και την Επίτιμη Πρέσβη του θεσμού, διακεκριμένη νομικό και φιλάνθρωπο Θεοδώρα Μιχαλολιάκου. Τη βραδιά παρουσίασε η Θεοδώρα Μιχαλολιάκου μαζί με τη γνωστή Ιταλίδα δημοσιογράφο και ηθοποιό, Claudia Conte.

Βραβεύτηκαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της φιλανθρωπίας, της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού.

Ξεχώρισε η βράβευση της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η οποία τιμήθηκε με τα βραβεία Inspirational Woman of the Year και Philhellenic Excellence Award. Στην ομιλία της, που χαρακτηρίστηκε ιστορική, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ–Ελλάδας, τονίζοντας ότι «θα είναι οι καλύτερες από ποτέ».

Εξίσου σημαντική ήταν η βράβευση της Πριγκίπισσας της Σαουδικής Αραβίας HRH Princess AlJoharah bint Talal bin Abdulaziz Al Saud, η οποία έλαβε το Βραβείο Καινοτομίας στην Επιχειρηματικότητα, αναγνωρίζοντας το όραμά της, την αφοσίωσή της και την κοινωνική της δράση.

Αξίζει να αναφέρουμε πως τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στο ίδρυμα Disabili No Limits, που ίδρυσε η Παραολυμπιονίκης Giusy Versace, ανιψιά του Gianni Versace. Μάλιστα, μία από τις πιο συγκινητικές και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η ίδια τιμήθηκε με το βραβείο «Γενναία Καρδιά & Αθλήτρια της Χρονιάς».

Ο οργανισμός Disabili No Limits προσφέρει σύγχρονα βοηθήματα κινητικότητας και προσθετικά άκρα σε άτομα με αναπηρία, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Εν συνεχεία, οι εξέχουσες προσωπικότητες που βραβεύτηκαν για το σύνολο της προσφοράς τους και το έργο τους ήταν οι κάτωθι:

η βουλευτής Διονυσία Αυγερινοπούλου (Βραβείο Προστασίας του Πλανήτη)

ο Ορέστης Τσακαλώτος (Βραβείο Φιλανθρωπίας)

ο θρυλικός σχεδιαστής του οίκου Versace, Bruno Gianesi

ο Placido Domingo Jr για τη μουσική του πορεία

η σοπράνο Friederike Krum (Βραβείο Όπερας)

η Αναστασία Βαλαβανίδη από την Ελλάδα και ο Maurits Drenth από το Μονακό, οι οποίοι μάγεψαν το κοινό με την ερμηνεία τους

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης οι καταξιωμένοι εικαστικοί Ilian Rachov, Marcos Marin, Μάκης Κουλιάνος, B. Zarro και Αγγελική Μαυρίδου.

Η ατζέντα της βραδιάς περιλάμβανε:

ξενάγηση στους χώρους του ιστορικού παλατιού

εγκαίνια έκθεσης με σπάνια έργα από την προσωπική συλλογή του Gianni Versace, του συλλέκτη Antonio Caravano

τελετή απονομών

δείπνο υψηλής γαστρονομίας

κονσέρτο όπερας

δημοπρασία έργων τέχνης για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού σκοπού.

Το Palazzo Colonna αποτελεί μία από τις παλαιότερες και πιο εμβληματικές αριστοκρατικές κατοικίες της Ρώμης, με ιστορία που ξεπερνά τους οκτώ αιώνες. Η οικογένεια Colonna – ίσως η πιο ιστορική και ισχυρή βασιλική οικογένεια της Ρώμης – έχει συνδέσει το όνομά της με πάπες, καρδιναλίους, στρατηγούς και διπλωμάτες.

Το «στολίδι» του παλατιού, η περίφημη Galleria Colonna, εγκαινιάστηκε τον 17ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα λαμπρότερα παραδείγματα μπαρόκ αισθητικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίσημο δείπνο πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική σάλα του Πάπα Μαρτίνου Ε’, στην ιστορική Αίθουσα των Καρδιναλίων.