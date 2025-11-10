Η Nestlé εμπλουτίζει τη σειρά δημητριακών της με τα νέα δημητριακά πρωινού Go Free® Cornflakes, τις απολαυστικά τραγανές νιφάδες καλαμποκιού χωρίς γλουτένη, για ένα δυναμικό ξεκίνημα στην ημέρα*! Φτιαγμένα από 5 μόνο συστατικά και εμπλουτισμένα με 5 βιταμίνες (Β2, Β3, Β5, Β6 και Β9), τα Go Free® Cornflakes είναι η ιδανική επιλογή για ένα απολαυστικό και ισορροπημένο πρωινό, κατάλληλο για όλη την οικογένεια.

Τα νέα δημητριακά έρχονται να προσφέρουν σε όσους αποφεύγουν τη γλουτένη ένα πρωινό γεμάτο απόλαυση, χωρίς περιορισμούς. Με την ακαταμάχητα τραγανή υφή και απολαυστική γεύση τους τα Go Free® Cornflakes αποτελούν μια νέα πρόταση πρωινού, για να ξεκινάτε την ημέρα σας θρεπτικά και με ενέργεια*. Απολαύστε τα με γάλα ή γιαούρτι, ή προσθέστε φρέσκα φρούτα και ξηρούς καρπούς για ένα πλήρες πρωινό.

Με τα Go Free® Cornflakes, η ελευθερία στη γεύση αποκτά νέο νόημα! Ανακαλύψτε τα νέα δημητριακά χωρίς γλουτένη, και μετατρέψτε κάθε πρωινό σε μια νέα γευστική εμπειρία, χωρίς περιορισμούς.

*Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β (Β2, Β3, Β5, Β6) συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής.