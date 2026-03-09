Η Hansaplast, με πολυετή τεχνογνωσία και ηγετική θέση στη φροντίδα των πληγών, διευρύνει τη σειρά Second Skin Protection με δύο νέα καινοτόμα λανσαρίσματα: το Hansaplast Second Skin Protection Liquid Plaster και το Spray Plaster. Σχεδιασμένα για μικρές, επιφανειακές και ξηρές καθημερινές πληγές, τα νέα προϊόντα προσφέρουν άμεση και 100% αόρατη προστασία, ακόμη και σε σημεία του σώματος που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια εφαρμογής.

Βασισμένα στην τεχνολογία Second Skin, σχηματίζουν ένα λεπτό ανθεκτικό και αεροδιαπερατό φιλμ που σφραγίζει την επιφάνεια της πληγής και την προστατεύει από νερό και ρύπους. Σε αντίθεση με το υδροκολλοειδές επίθεμα της σειράς που δημιουργεί κάψουλα επούλωσης, τα Liquid και Spray Plaster εστιάζουν στην άμεση κάλυψη και διακριτική προστασία, δημιουργώντας ένα ελαστικό, αόρατο φιλμ που προσαρμόζεται φυσικά σε κάθε σου κίνηση.

Hansaplast Second Skin Protection Liquid Plaster: Στοχευμένη εφαρμογή με ακρίβεια

Το Liquid Plaster, με την υγρή σύνθεση εφαρμόζεται με σωληνάριο ακριβείας, επιτρέποντας στοχευμένη κάλυψη, ιδανική για κοψίματα, γρατζουνιές ή σκασμένο δέρμα. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για σημεία που απαιτούν ακρίβεια εφαρμογής, όπως οι αρθρώσεις των χεριών. Δημιουργεί ένα λεπτό, αόρατο και αδιάβροχο φιλμ που παραμένει σταθερό ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονης κίνησης.

Hansaplast Second Skin Protection Spray Plaster: Ομοιόμορφη κάλυψη με μία κίνηση

Το Spray Plaster προσφέρει ομοιόμορφη και γρήγορη εφαρμογή με ψεκασμό, αποτελώντας πρακτική λύση για δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, όπως γόνατα, αγκώνες ή μεγαλύτερες επιφανειακές εκδορές. Η μορφή spray διευκολύνει την κάλυψη χωρίς επαφή, καθιστώντας το την κατάλληλη επιλογή για εξωτερικές δραστηριότητες ή on-the go εφαρμογή.

Απλή εφαρμογή για καθημερινή προστασία

Η πληγή πρέπει να έχει καθαριστεί και στεγνώσει πριν από την εφαρμογή. Το Liquid Plaster εφαρμόζεται απευθείας στην πληγείσα περιοχή με το σωληνάριο, δημιουργώντας ένα λεπτό στρώμα που στεγνώνει γρήγορα. Το Spray Plaster ψεκάζεται από απόσταση περίπου 5–10 εκατοστών, καλύπτοντας την περιοχή με μία λεπτή στρώση. Το προστατευτικό φιλμ απομακρύνεται σταδιακά μόνο του, ενώ η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Με τα νέα Liquid & Spray Plaster, η Hansaplast ενισχύει το χαρτοφυλάκιο της σειράς Second Skin Protection, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις άμεσης και αόρατης προστασίας, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες της καθημερινότητας.