Ανακαλύψτε έναν έξυπνο και ευέλικτο τρόπο να χρησιμοποιείτε το κινητό σας αλλά και άλλες μικρές συσκευές όπως τηλεχειριστήρια ή καθημερινά gadgets, με μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητά σας.

Η βάση POP STAND της VOLTE-TEL Communications προσφέρει άνετο κράτημα, σταθερή στήριξη και πολλαπλούς τρόπους χρήσης χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό με αποσπώμενες βεντούζες σιλικόνης.

Οι 12 ισχυρές βεντούζες (6 σε κάθε πλευρά) διαμέτρου 14 mm η καθεμία προσφέρουν δυνατή πρόσφυση σε λείες επιφάνειες όπως καθρέπτες, τζάμια, πλακάκια ή γραφεία, επιτρέποντας να στερεώνετε τo κινητό σας κατακόρυφα ή οριζόντια, για φωτογραφίες, βίντεο ή βιντεοκλήσεις. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προϊόντος είναι ότι οι βεντούζες μπορούν να αφαιρεθούν, δίνοντάς σας περισσότερες επιλογές χρήσης.

Πολλαπλοί τρόποι χρήσης

1. Διπλή βεντούζα για στήριξη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο πλευρές με βεντούζες. Η μία εφαρμόζει στο κινητό και η άλλη σε μια λεία επιφάνεια, επιτρέποντας να στερεώσετε τις συσκευές σας εύκολα για hands-free χρήση.

2. Μόνιμη τοποθέτηση στο κινητό

Αφαιρώντας τη μία βεντούζα, αποκαλύπτεται ισχυρή αυτοκόλλητη επιφάνεια που επιτρέπει να τοποθετήσετε τις βάσεις μόνιμα στο πίσω μέρος των κινητών ή των θηκών σας. Η δεύτερη βεντούζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρική ή να τοποθετηθεί σε άλλο σημείο για επιπλέον στήριξη.

3. Χρήση ως phone grip (pop-style)

Αφαιρώντας τις βεντούζες, η βάση μπορεί να παραμείνει κολλημένη στο κινητό και να λειτουργεί ως λαβή τύπου hand grip, προσφέροντας άνετο και ασφαλές κράτημα με το ένα χέρι.

Χαρακτηριστικά:

12 βεντούζες σιλικόνης (6 + 6).

Αποσπώμενες βεντούζες για πολλαπλούς τρόπους χρήσης.

Δυνατότητα μόνιμης τοποθέτησης με αυτοκόλλητη επιφάνεια.

Λειτουργεί ως βάση κινητού και phone

Πτυσσόμενος σχεδιασμός 3 θέσεων.

Compact και ελαφρύ.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 10 ζωντανά χρώματα, ώστε η βάση κινητού να ταιριάζει με το προσωπικό σας στυλ ή με τη θήκη του κινητού σας.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ POP STAND

στο matshop.gr ΕΔΩ