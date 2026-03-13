Ο καφές NESCAFÉ® αλλάζει τα δεδομένα στην απόλαυση του παγωμένου καφέ, παρουσιάζοντας τη νέα σειρά NESCAFÉ® Espresso Concentrate Style, σχεδιασμένη για όσους θέλουν να απολαμβάνουν τη… δική τους μοναδική παγωμένη συνταγή εύκολα και γρήγορα!

Η παρασκευή παγωμένου ροφήματος καφέ στο σπίτι μπορεί συχνά να μοιάζει με διαδικασία που απαιτεί χρόνο και… εξειδίκευση. Ο NESCAFÉ® έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα με τον νέο πρωτοποριακό NESCAFÉ Espresso Concentrate Style που κάνει την απόλαυση πιο απλή από ποτέ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το αναμείξετε μαζί με κάποιο κρύο ρόφημα της επιλογής σας (νερό, γάλα κλπ.) και να απολαύσετε ένα τέλειο παγωμένο ρόφημα καφέ όπως στην καφετέρια, απλά εύκολα και γρήγορα χωρίς τη χρήση μηχανής.

Η νέα σειρά NESCAFÉ® Espresso Concentrate Style κυκλοφορεί σε τρεις απολαυστικές γεύσεις, Black, Vanilla και Caramel, και διατίθεται σε συσκευασία των 500ml που περιέχει 16 δόσεις, για να δημιουργήσετε τον παγωμένο καφέ όπως ακριβώς τον προτιμάτε.

Βασικά χαρακτηριστικά και γευστικές επιλογές

Παρασκευασμένη από επιλεγμένους κόκκους Arabica και Robusta, με εξαιρετικό καβούρδισμα που αναδεικνύει την ισορροπημένη και πλούσια γεύση, η νέα σειρά NESCAFÉ® Espresso Concentrate Style προσφέρει πλούσιο άρωμα, γεμάτο σώμα και έντονη γεύση. Η συμπυκνωμένη μορφή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το ρόφημά σας ακριβώς στα μέτρα σας: με γάλα για ένα απολαυστικό latte, με νερό για έναν δυνατό Americano ή ακόμη και με λεμονάδα για μια πιο δροσιστική και μοντέρνα εκδοχή του κρύου καφέ.

Η νέα σειρά αποτελείται από τρεις υπέροχες επιλογές:

NESCAFÉ® Espresso Concentrate Style Black : ιδανικό για έναν δυνατό και πλούσιο καφέ με έντονη επίγευση.

: ιδανικό για έναν δυνατό και πλούσιο καφέ με έντονη επίγευση. NESCAFÉ® Espresso Concentrate Style Vanilla : μια απαλή και αρωματική πρόταση με γλυκές νότες βανίλιας.

: μια απαλή και αρωματική πρόταση με γλυκές νότες βανίλιας. NESCAFÉ® Espresso Concentrate Style Caramel: με γλυκιά γεύση καραμέλας που απογειώνει κάθε ρόφημα.

Μέθοδος παρασκευής

Η παρασκευή του είναι πολύ εύκολη και δεν απαιτεί εξοπλισμό: γεμίστε ένα ποτήρι με πάγο, προσθέστε 150 ml από τη βάση της επιλογής σας – όπως νερό, γάλα ή φυτικό ρόφημα ή ακόμα και αναψυκτικό – ανακινήστε καλά το μπουκάλι και ρίξτε 30 ml από τον NESCAFÉ® Espresso Concentrate Style της προτίμησής σας. Με μια απαλή ανάδευση, απολαμβάνετε ένα εξαιρετικής ποιότητας κρύο ρόφημα καφέ, φτιαγμένο όπως το θέλετε. Pour it. Mix it. Hack it.

Με τη νέα σειρά, ο καφές NESCAFÉ® ενισχύει για ακόμη μία φορά τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα, αξιοποιώντας την πολυετή γνώση και εξειδίκευση της Nestlé στον καφέ. Το NESCAFÉ® Espresso Concentrate Style δίνει στους λάτρεις του παγωμένου καφέ τη δυνατότητα να δημιουργούν την τέλεια παγωμένη συνταγή γρήγορα, εύκολα και απολαυστικά.

Η νέα σειρά θα είναι διαθέσιμη στα καταστήματα λιανικής μέσα Μαρτίου.

Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες και δημιουργικές συνταγές, εδώ.