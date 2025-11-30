O Νίκος Κουρκούλης βρέθηκε στο ΚΑΜΕΑ Δήμου Αχαρνών «Αρωγή» για το στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου του, χαρίζοντας στα παιδιά μια αξέχαστη γιορτινή στιγμή.

Οι μέρες των Χριστουγέννων είναι για όλους μας μια ευκαιρία να δημιουργούμε όμορφες αναμνήσεις με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Στο ζεστό «σπίτι» της Αρωγής οι γιορτές ξεκίνησαν με χαμόγελα, τραγούδι και την πιο φωτεινή διάθεση. Το πρωί της Πέμπτης τα παιδιά στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης παρέα με τον αγαπημένο τους τραγουδιστή, που τίμησε τη στιγμή με την παρουσία και τη ζεστασιά του.



«Τον Νίκο θέλουμε να γνωρίσουμε», είχαν γράψει στη λίστα με τις χριστουγεννιάτικες επιθυμίες τους. Και κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου της «Αρωγής» Όλγας Παυλίδου ο δημοφιλής καλλιτέχνης έκανε την ευχή τους πράξη, φέρνοντας μαζί του πολλά δώρα, δώρα που πρόσφερε η εταιρεία «Step 1». Συνομίλησε μαζί τους, τα γνώρισε από κοντά και ακολούθησε ένα μεγάλο, όμορφο γλέντι. Ο Νίκος Κουρκούλης πήρε το μικρόφωνο και μαζί με τα παιδιά, όλοι μαζί, τραγούδησαν σε καραόκε τις μεγάλες του επιτυχίες αλλά και πολλά χριστουγεννιάτικα κομμάτια. Το κέφι κορυφώθηκε με ένα μεγάλο ζεϊμπέκικο! Μια ημέρα γεμάτη αγάπη, αγκαλιές αλλά και πολλή τρυφερότητα.

«Ήρθαμε σήμερα στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία του Δήμου Αχαρνών σε ένα καταπληκτικό χώρο, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κυρίας Όλγας Παυλίδου. Για εμένα και για τους συνεργάτες μου ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία να δώσουμε και να λάβουμε χαρά από τα μάτια και τις καρδιές των παιδιών. Εδώ γίνεται μια καταπληκτική δουλειά και αξίζει όλοι οι φορείς αλλά και όλοι οι πολίτες να συμμετέχουν, ο καθένας με τον τρόπο του. Συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό και σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν την καρδιά τους και την ψυχή τους καθημερινά προκειμένου να δώσουν χαμόγελα στα πρόσωπα αυτών των παιδιών» δήλωσε ο Νίκος Κουρκούλης και παράλληλα ευχαρίστησε την εταιρεία «Step 1» για την προσφορά των χριστουγεννιάτικων δώρων. Το μήνυμα του βαθύ και ουσιαστικό:«Η αγάπη πρέπει να εκδηλώνεται, να φανερώνεται είναι στο χέρι σας. Κάντε μια πράξη αγάπης, δώστε και εσείς αγάπη και χαμόγελα στους συνανθρώπους σας», κατέληξε και ευχήθηκε σε όλους να έχουν καλές γιορτές.

Εδώ και πολλά χρόνια, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και οι συνεργάτες του, δίνουν ένα μεγάλο καθημερινό αγώνα για τα παιδιά με αναπηρίες, για τη στήριξή τους, την εκπαίδευσή τους και την ευημερία τους για να έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή. Ένας αγώνας που ανακουφίζει ψυχολογικά αλλά και οικονομικά τις οικογένειες των παιδιών μιας και οι υπηρεσίες που προσφέρουν τόσο το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Αρωγή» όσο και το «Βαμβακάρειο Ίδρυμα» είναι εντελώς δωρεάν. Αξίζει να αναφέρουμε πως το «Βαμβακάρειο» που εγκαινιάστηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί χάρη στην πρωτοβουλία και τον προσωπικό, επίμονο αγώνα του Δημάρχου Αχαρνών, αποτελεί τη μοναδική δωρεάν Δημόσια Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Ελλάδα!

«Υποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά τον κύριο Νίκο Κουρκούλη που ήρθε να χαρίσει χαμόγελα και αγάπη σε όλους τους ωφελούμενους και των δυο δομών. Σήμερα, στολίσαμε το δέντρο μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση στο αίτημά μας, στην επιθυμία των παιδιών να τον γνωρίσουν από κοντά. Ευχαριστώ επίσης την εταιρεία για την καλή συνεργασία και το σεβασμό που έδειξαν στις δομές μας αλλά και για τα υπέροχα δώρα που έφεραν στα παιδιά μας», τόνισε η πρόεδρος Όλγα Παυλίδου.Τον Νίκο Κουρκούλη ευχαρίστησε θερμά και η πρόεδρος του φιλανθρωπικού Σωματείου Αρωγή Μαίη Ρίγα αλλά και η αντιπρόεδρος του ΚΑΜΕΑ Βίκυ Έλιοτ: «Τον ευχαριστούμε που έφερε αγάπη και χαρά στα παιδιά μας, για τα υπέροχα δώρα που έφερε και πάνω από όλα για τα όμορφα τραγούδια που είπε στα παιδιά μας και μας συγκίνησε όλους πολύ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη του Νίκου Κουρκούλη ενδυνάμωσε όλα τα παιδιά αλλά και το προσωπικό του Δήμου Αχαρνών που καθημερινά δίνουν τη δική τους μάχη για να έχουν οι ωφελούμενοι της Αρωγής την ποιότητα ζωής, τη θαλπωρή, τις ευκαιρίες που όλοι μας δικαιούμαστε στη ζωή. Μια ανιδιοτελής πράξη αλληλεγγύης και αγάπης, ένα παράδειγμα του πώς μπορούμε να κάνουμε τον συνάνθρωπο χαρούμενο, προσφέροντάς του απλά πράγματα όπως έναν όμορφο στίχο και μια ζεστή αγκαλιά.