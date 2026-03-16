Τρίτη 24 Μαρτίου

THEATRE OF THE NO

Ένας δυνατός μονόλογος για το πέρασμα του χρόνου και την αλήθεια πίσω από τα φώτα της σκηνής

Το Theatre of the NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει τον συγκλονιστικό μονόλογο «NINA 2» της Κάτιας Σπερελάκη, σε σκηνοθεσία Yoel Wulfhart. Ένα σύγχρονο και αφοπλιστικά προσωπικό έργο που φωτίζει τη φθορά του χρόνου και την εύθραυστη ισορροπία της μέσης ηλικίας μέσα στον απαιτητικό κόσμο του θεάτρου. Από τις 24 Μαρτίου και κάθε Τρίτη στις 20:30, η παράσταση παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Νίνα, μια ηθοποιός που βαδίζει στο μεταίχμιο της καριέρας της. Μέσα στο χαοτικό δωμάτιό της έναν χώρο που φέρει τα ίχνη του παρελθόντος της, άλλοτε προστατευτικό και άλλοτε ασφυκτικό αναμετράται με τις χαμένες ευκαιρίες, τις μνήμες της διαδρομής της και τα αθέατα όρια εξουσίας στον θεατρικό χώρο. Ο εξομολογητικός της λόγος, πλαισιωμένος από αποσπάσματα τραγουδιών, κινείται ανάμεσα στη γοητεία και τη ματαίωση, το χιούμορ και την τρωτότητα, πλέκοντας τις μνήμες της παλιάς επιτυχίας με τις λιγότερο κολακευτικές αλήθειες της γήρανσης και της εκμετάλλευσης.

Με βαθιά ανθρώπινη ματιά, η παράσταση φωτίζει το τίμημα της τέχνης σε έναν κόσμο που απαιτεί αιώνια νεότητα και θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα: όταν σβήσουν τα φώτα της σκηνής, ποιος μένει; Με αφοπλιστικά προσωπική γραφή, το έργο λειτουργεί ως καθρέφτης για κάθε θεατή που αναμετράται με το πέρασμα του χρόνου και τις χαμένες ευκαιρίες της ζωής.

Στον ρόλο της Νίνας, η Βάσια Βασιλείου, τιμηθείσα με Έπαινο για το «Διεθνές Θεατρικό Ρεπερτόριο» από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής για την ερμηνεία και σκηνοθεσία της στην «Κυρία Ιουλία» του Όγκουστ Στρίντμπεργκ, φέρνει την πολυβραβευμένη της τέχνη στην παράσταση NINA 2.

Με πρωτότυπη μουσική και ηχητικό σχεδιασμό από τον συνθέτη Μιχάλη Σταυρόπουλο, η παράσταση δημιουργεί μια πλούσια και καθηλωτική ατμόσφαιρα, όπου παρελθόν και παρόν συναντιούνται, εμβαθύνοντας στον εσωτερικό κόσμο της Νίνας.

T αυτότητα Παράστασης:

Κείμενο: Κάτια Σπερελάκη

Σκηνοθεσία: Yoel Wulfhart

Acting Coach: David Rawstron

Πρωτότυπη Μουσική: Μιχαήλ Σταυρόπουλος

Ερμηνεύει: Βάσια Βασιλείου

Συντελεστές:

Μετάφραση υποτίτλων: Χρήστος Τσίρκας

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Παραστάσεις:

Από 24 Μαρτίου κάθε Τρίτη στις 20:30

Σημείωση: Παράσταση στα Αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

Τιμές Εισιτηρίων: Κανονικό: 15€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/nina-1/

Φοιτητές, Άνεργοι, Άτομα με Αναπηρία: 12€, Ηθοποιοί, Μαθητές δραματικών σχολών: 10€

Ειδική Προσφορά: 20 εισιτήρια διαθέσιμα στο ταμείο με 5€. Προσέλευση μία ώρα πριν την παράσταση.

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα | Τηλ.: 694 685 1001

