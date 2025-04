Ο Μάιος έρχεται με καθηλωτική, λαμπερή και φεστιβαλική διάθεση στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Αυτόν τον Μάιο, απολαύστε στη Nova:

Τις μεγάλες πρεμιέρες « Flight Risk » (4/5) και τη συμπαραγωγή της Nova «Ο Νόμος του Μέρφυ» (18/5)

» και τη Το ολοήμερο αφιέρωμα με back-to-back ταινίες για την Γιορτή της Μητέρας (11/5)

Το μεγάλο αφιέρωμα της Nova στο Φεστιβάλ Καννών (13-23/5)

Το 2ο κύκλο της σειράς «Ten Pound Poms» καθώς και τη συνέχεια του μεγάλου φινάλε του 6ου κύκλου του «The Handmaid’s Tale»

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές στις 22:00 τους σινεφίλ, με:

Το θρίλερ δράσης και αγωνίας « Flight Risk » (4/5) που εκτυλίσσεται σε αεροπλάνο εν πτήσει, σε σκηνοθεσία Mel Gibson και με πρωταγωνιστή τον Mark Wahlberg

» που εκτυλίσσεται σε αεροπλάνο εν πτήσει, σε σκηνοθεσία και με πρωταγωνιστή τον Την αληθινή ιστορία « Saturday Night » (11/5) με τους Gabriel LaBelle, Dylan O’Brien, Ella Hunt

με τους Την ελληνική συμπαραγωγή της Nova «Ο Νόμος του Μέρφυ» (18/5) του Άγγελου Φραντζή με τους Κάτια Γκουλιώνη, Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Νίκο Κουρή, Τόνια Σωτηροπούλου

του Τη δραματική ταινία «Freud‘s Last Session» (25/5) με τους Anthony Hopkins και Mathew Goode

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ζώνες «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3 με τις ταινίες Who invited Them (9/5) και Afraid (23/5) να κάνουν πρεμιέρα), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10 στο Novacinema2), «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1 με τις ταινίες Explanation for Everything (14/5) & On the Adamant (21/5) να κάνουν πρεμιέρα), θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Τον Μάιο, η Nova γιορτάζει την Ημέρα της Μητέρας, (11/5), τιμώντας τη Μητρότητα με ένα ολοήμερο αφιέρωμα στο Novalifε, προβάλλοντας back-to-back τις ταινίες «Mothers Instict», «Mamma Mia», «Moms night out», «The Desperate Hour».

Ταυτόχρονα, από τις 13 έως τις 23 Μαΐου, το Novacinema2 μας βάζει στο ρυθμό του Φεστιβάλ Καννών και του Χρυσού Φοίνικα, από τις 22:00, προβάλλοντας καθημερινά δύο σπουδαίες ταινίες που βραβεύτηκαν ή ήταν υποψήφιες στο Φεστιβάλ Καννών ενώ καθημερινά η κριτικός κινηματογράφου της Nova, Πόλυ Λυκούργου θα μεταφέρει όλα τα νέα και το κλίμα με καθημερινές ανταποκρίσεις στα Social Media των καναλιών Novacinema.

Για τους φαν των σειρών έρχεται από τις 4/5 (και κάθε Κυριακή στις 22:00) ο 2ος κύκλος της σειράς «Ten Pound Poms», ενώ κάθε μέρα οι συνδρομητές συνεχίζουν απολαμβάνουν σπουδαίες σειρές. Κάθε Δευτέρα «Entitled» (22:00, μέχρι 26/5), κάθε Τρίτη «The Irrational season 2» (22:00), κάθε Τετάρτη «Doc» (21:00, μέχρι 21/5) & «The Handmaid’s Tale season 6» (22:00, μέχρι 28/5), κάθε Πέμπτη «NCIS season 22» (21:00) & «Alert: Missing Persons Unit» (22:00), κάθε Παρασκευή «St. Denis Medical» (22:00) και κάθε Σάββατο «Long Bright River» (22:00, μέχρι 31/5).

Στο αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας, το Novalifε κάθε βράδυ στις 21:00 μία ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Jimmy Fallon». Η αγαπημένη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών», κάθε Τρίτη στις 21:00 προβάλλει ντοκιμαντέρ Γυναικών που άφησαν το στίγμα τους. Πρεμιέρα κάνουν τα ντοκιμαντέρ Kim Kardashian Theory (6/5) και Rebels, Re-belles (20/5). Στις 10/5 κάνει πρεμιέρα στο Novalifε η σειρά «Maxima» που θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00 ενώ συνεχίζουν να μεταδίδονται οι σειρές «Lara’s choice season 2» & «The son of a Crinch season 3».

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Μαΐου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.