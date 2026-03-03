Η διάσημη μέτζο σοπράνο Αγνή Μπάλτσα επισκέφθηκε την Τετάρτη μαζί με τον φίλο της Γιώργο Ντάβλα το νυχτερινό κέντρο NOX, για να απολαύσουν το μοναδικό υπερθέαμα “The Velvet Night” με τους Τάκη Ζαχαράτο και Έλενα Παπαρίζου.
Κάθε Τετάρτη, το NOX μεταμορφώνεται σε ένα σκηνικό όπου το cabaret συναντά το musical, προσφέροντας στο κοινό μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη γέλιο, τραγούδι και εντυπωσιακές ερμηνείες. Η Αγνή Μπάλτσα και ο Γιώργος Ντάβλας ενθουσιάστηκαν από την ενέργεια της παράστασης, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του NOX, που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν την υψηλής αισθητικής ψυχαγωγία.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply