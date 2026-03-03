Η διάσημη μέτζο σοπράνο Αγνή Μπάλτσα επισκέφθηκε την Τετάρτη μαζί με τον φίλο της Γιώργο Ντάβλα το νυχτερινό κέντρο NOX, για να απολαύσουν το μοναδικό υπερθέαμα “The Velvet Night” με τους Τάκη Ζαχαράτο και Έλενα Παπαρίζου.

Κάθε Τετάρτη, το NOX μεταμορφώνεται σε ένα σκηνικό όπου το cabaret συναντά το musical, προσφέροντας στο κοινό μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη γέλιο, τραγούδι και εντυπωσιακές ερμηνείες. Η Αγνή Μπάλτσα και ο Γιώργος Ντάβλας ενθουσιάστηκαν από την ενέργεια της παράστασης, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του NOX, που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν την υψηλής αισθητικής ψυχαγωγία.