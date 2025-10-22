Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, από τις 18:30, η Πλατεία Εμπορίου μεταμορφώνεται σε ένα μουσικό playground. Οι ρυθμοί της πόλης συναντούν τους ήχους ενός πρωτότυπου performance, όπου οι DJs θα παίζουν δημιουργώντας μια immersive εμπειρία με ηλεκτρονικούς ήχους

Στα decks ανεβαίνουν έξι εκπρόσωποι της τοπικής electronic σκηνής, συνθέτοντας έναν συνεχόμενο μουσικό διάλογο, όπου κάθε σετ γεννά το επόμενο, κρατώντας το κοινό στο επίκεντρο της NYX εμπειρίας. Στο δυναμικό face–to–face setup, θα παίξουν οι Nico Repits f2f Stefy, Dimi f2f Sampson και Zan f2f Evmi, αναδεικνύοντας τη δημιουργική πλευρά της πόλης και τον τρόπο που η μουσική της ενώνει ανθρώπους, ρυθμούς και στιγμές.

H NYX εμπειρία δεν σταματά εκεί. Εκπλήξεις, giveaways και κεράσματα περιμένουν όσους βρεθούν στην πλατεία Εμπορίου, το βράδυ της Κυριακής, κάνοντας τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή.

Μέσα από το “NYX and the City”, το ξενοδοχείο συστήνεται στην πόλη, όχι μόνο ως χώρος φιλοξενίας, αλλά ως ένας νέος προορισμός που επανασυνδέει την Πλατεία Εμπορίου με το vibe της πόλης και μας προσκαλεί όλους σε μια μοναδική βραδιά

NYX AND THE CITY | Street Party

Πλατεία Εμπορίου – Θεσσαλονίκη

Κυριακή 26 Οκτωβρίου, 18:30



Είσοδος Ελεύθερη