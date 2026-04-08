Παρασκευή 17 Απριλίου στις 17:00

Αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής», Ωδείο Αθηνών

Το Athens International Guitar Festival, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά φεστιβάλ κιθάρας στον κόσμο, υποδέχεται την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 17.00, τον Μιχάλη Σουρβίνο, συνθέτη και κιθαριστή με έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα και διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο ρεσιτάλ “Guitar Stories in Athens” θα ακουστούν διεθνώς πολυβραβευμένες πρωτότυπες συνθέσεις του ερμηνευτή, αποτυπώνοντας μια προσωπική μουσική διαδρομή και καλλιτεχνική ταυτότητα. Μέσα από έργα που κινούνται από την κλασική φόρμα έως τις σύγχρονες επιρροές, η κιθάρα μετατρέπεται σε όχημα έκφρασης, αφήγησης και πειραματισμού συνθέτοντας μία γοητευτική κ’ διεγερτική ατμόσφαιρα ανάμεσα στον ερμηνευτή και στο κοινό.

Οι συνθέσεις αντλούν έμπνευση από εικόνες, μνήμες και συναισθηματικά τοπία, δημιουργώντας έναν ηχητικό κόσμο που ισορροπεί ανάμεσα στην εσωτερικότητα και την εξωστρέφεια, με αναφορές σε μουσικές όπως οι neoclassical, tango, jazz, rock, spanish, contemporary. Μια μουσική αφήγηση με αλληγορικές μελωδίες, αγωνιώδεις εξάρσεις, φανταστικές αναμνήσεις, χρώματα, ρυθμούς και αναπάντεχες υφολογικές εναλλαγές που μεταβάλλουν την διάθεση του ακροατή από φαινομενικά ήρεμη σε εύθυμη, μοναχική, ανήσυχη, προκλητική, αφήνοντας πάντα μια γλυκιά αίσθηση ελευθερίας.

Έχει αποσπάσει πολυάριθμα διεθνή βραβεία. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται το Diamond Prize στη σύνθεση στο World Gran Prix International Music Contest (2026), το Absolute First Prize στη σύνθεση στο Bach International Music Competition (2026), καθώς και το Platinum Prize και το “Unique Interpretation Special Award” στο World Classical Music Awards για το προσωπικό του CD LISHORT (2025). Επιπλέον έχει τιμηθεί με Platinum Prize στη σύνθεση στο Beethoven International Music Competition (2026) και 1o Βραβείο με διάκριση στην κατηγορία CD Album στο World’s Best Musician Competition (2026).

Έχει διακριθεί επίσης με το 1ο Βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου, το 1ο Βραβείο στο φεστιβάλ στο Las Palmas των Καναρίων Νήσων, ενώ με το Athens Chamber Ensemble κέρδισε το 1ο Βραβείο στον διαγωνισμό μουσικής δωματίου του Δήμου Αθηναίων στο Athens Garden Festival. Με το Romido Cuerda Quartet έλαβε 3ο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Κιθάρας στο Osnabruck και με το Fuego Guitar Trio τιμήθηκε με το “Unique Interpretation Special Award” για την καλύτερη μεταγραφή και ερμηνεία έργου του J.S. Bach στον διεθνή διαγωνισμό μουσικής δωματίου στο Aschaffenburg της Γερμανίας.

Πληροφορίες

Ημ/νια: Παρασκευή 17 Απριλίου στις 17.00

Εισιτήρια: 10€

Προπώληση: https://www.ticketmaster.gr/mixalhs-sourbinos-kithara_sp_2146719.html

Φωτογραφίες: Στέλιος Καραγιαννάκης

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής», Ωδείο Αθηνών: Ρηγίλλης &, Βασ. Γεωργίου B 17-19, Αθήνα