Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, η πρώτη προβολή ελληνικής ταινίας με ακουστική περιγραφή στις εγκαταστάσεις του Σωματείου, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα προς έναν πιο συμπεριληπτικό πολιτισμό.

Η εκδήλωση εντάσσεται στον εορτασμό των 80 χρόνων συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, ο οποίος από το 1946 έως σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ενδυνάμωση, την εκπαίδευση και την πολιτιστική συμμετοχή των ατόμων με οπτική αναπηρία. Στο επετειακό αυτό έτος, ο Φάρος επιβεβαιώνει έμπρακτα το όραμά του για ισότιμη πρόσβαση σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

Η προβολή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Ελληνικού Προγράμματός του, και με την ευγενική άδεια και χορηγία της εταιρείας διανομής Tanweer, παρουσιάστηκε η ταινία «Υπάρχω», σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου.

Η ακουστική περιγραφή υλοποιήθηκε από την IRIS ACCESS ΚοινΣΕπ, καθιστώντας την ταινία καθολικά προσβάσιμη στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της Alpha Bank,ως χορηγό προσβασιμότητας του Φεστιβάλ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πολιτισμός για όλους».

Η εμπειρία της προβολής με ακουστική περιγραφή ανέδειξε στην πράξη τι σημαίνει ισότιμη συμμετοχή: η κινηματογραφική αφήγηση έγινε κοινός τόπος συνάντησης, αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός αποκτά πραγματικό νόημα όταν είναι προσβάσιμος σε όλους.

Η Πρόεδρος του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, κα. Μαρία Τζεβελέκου, δήλωσε: «Στα 80 χρόνια λειτουργίας του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να υλοποιούμε δράσεις που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων στον πολιτισμό. Η αποψινή προβολή είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι όταν υπάρχει συνεργασία και βούληση, μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.»

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό η κα. Ελένη Ανδρουτσοπούλου, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο σκηνοθέτης της ταινίας κ. Γιώργος Τσεμπερόπουλος, καθώς και ο κ. Θανάσης Παπαντωνόπουλος από την IRIS ACCESS ΚοινΣΕπ, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ακουστικής περιγραφής ως εργαλείου πολιτιστικής ισότητας. Τοποθετήθηκαν επίσης η κα Ρούλη Χριστοπούλου, Επικεφαλής Εταιρικής Υπευθυνότητας (της) Alpha Bank, καθώς και οι κκ. Ρίτα Μωραϊτάκη-Πικρού και Μπέσυ Αργυράκη, ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η τηλεφωνική σύνδεση με τη σύζυγο του αείμνηστου Στέλιου Καζαντζίδη, κα. Βάσω Καζαντζίδη, η οποία μοιράστηκε σκέψεις για το διαχρονικό αποτύπωμα του έργου του. Παράλληλα, θερμό χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Κωνσταντίνος Τσιμπίδας, μουσικολόγος με οπτική αναπηρία και Διευθυντής της Χορωδίας του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική σύνδεση του έργου του Στέλιου Καζαντζίδη με την κοινότητα των τυφλών μουσικών.

Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ ως Χορηγό Ενυδάτωσης, το πρώτο ελληνικό νερό με γραφή Braille στη συσκευασία του, ενισχύοντας έμπρακτα την έννοια της προσβασιμότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα: ότι η συνεργασία, το όραμα και η συστηματική επένδυση στην προσβασιμότητα μπορούν να διαμορφώσουν έναν πολιτισμό πιο ανοιχτό, πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο.

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, στα 80 χρόνια της διαδρομής του, συνεχίζει να φωτίζει τον δρόμο προς μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με ίσες ευκαιρίες για όλους.