Ο ευρηματικός σαξοφωνίστας και συνθέτης Γιάννης Κασέτας παρουσιάζει ζωντανά την έκτη δισκογραφική του δουλειά, με τίτλο “Far”, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 21.30 στο Theatre of The No

Το άλμπουμ “Far”, που κυκλοφορεί σε βινύλιο, CD και streaming από την Puzzlemusik, αποτελείται αποκλειστικά από συνθέσεις του Γιάννη Κασέτα, εμπνευσμένες από τον ιμπρεσιονισμό του Claude Debussy, την ιδιότυπη τζαζ της ανατολής του Tigran Hamasyan, αλλά και τη σύγχρονη τζαζ της Νέας Υόρκης. Με την ξεχωριστή προσωπική του πινελιά, ο Κασέτας καταφέρνει να δημιουργεί εικόνες και ιστορίες μέσα από τη μουσική του, χαρακτηριστικό που τον έχει κάνει γνωστό διεθνώς. Ο σπουδαίος Αμερικανός σαξοφωνίστας Craig Handy τον έχει χαρακτηρίσει ως «the jazz Ennio Morricone of Greece».

Ο Γιάννης Κασέτας θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους νέους σαξοφωνίστες της ελληνικής τζαζ σκηνής και ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων συνθέτης. Το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, “The truth about the alien invasion in Egypt” (2007) με το συγκρότημά του The Funk Wizards, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και ανέδειξε τη μουσική του γκάμα, που καλύπτει από post-bop και modal jazz έως jazz funk, πάντα ανοιχτή σε ελληνικούς ρυθμούς και σύγχρονες τάσεις.

Γιάννης Κασέτας: Σαξόφωνο

Κωστής Χριστοδούλου: πιάνο

Δημήτρης Παπαδόπουλος: τρομπέτα

Περικλής Τριβόλης: μπάσο

Δημήτρης Κλωνής: ντραμς

Ημ/νια: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 21.30

Tιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/yiannis-kassetas/

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram