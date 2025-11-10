Την Παρασκευή 31 Οκτώβρη, η Lacoste οργάνωσε ένα ξεχωριστό meet & greet event ανοίγοντας επίσημα τις πόρτες του νέου εμβληματικού flagship store στο Μέγαρο Αρσακείου, στην καρδιά της Αθήνας, με επίτιμο προσκεκλημένο τον σταρ του τένις Novak Djokovic, έναν από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών και επίσημο ambassador του brand.

Σε ένα σκηνικό που συνδύαζε το απαράμιλλο γαλλικό στυλ με το αθλητικό πνεύμα, η Lacoste υποδέχθηκε εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο της μόδας, της τέχνης καθώς και δημοφιλείς εκπροσώπους της Gen Z, ανάμεσά στους οποίους, οι Κλέλια Ανδριολάτου, Έβελυν Καζαντζόγλου, Έλενα Γαλύφα, Κοσμάς Κουμιανός, Κέισι Μίζιου, Hρακλής Τζουζίνοβ, Εμιλιάνο Μάρκου και πολλοί ακόμη.

Ο Novak Djokovic, με την θερμή φυσική του παρουσία και τη θετική του ενέργεια, μίλησε μαζί τους για τη συνεργασία του με το brand και μοιράστηκε τη δική του φιλοσοφία γύρω από τον αθλητισμό και την ισορροπία στη ζωή.

Εκεί, στο νέο εντυπωσιακό κατάστημα στον αριθμό 44 της οδού Σταδίου, που ενσωματώνει όλους τους ανανεωμένους visual κώδικες της Lacoste, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη νέα FW25 Holiday Collection, μια συλλογή ρούχων και αξεσουάρ, όπου το athleisure συναντά την καθαρή και ανεπιτήδευτη κομψότητα. Τη μοναδική συλλογή υπογράφει η creative director Pelagia Kolotouros, σχεδιάστρια ελληνικής καταγωγής, η οποία έχει φέρει σύγχρονο αέρα στη μάρκα, αποτυπώνοντας μέσα από τις ιδέες, τις γραμμές και τις υφές της, τη φιλοσοφία της Lacoste για ισορροπία ανάμεσα στην άνεση, την αισθητική και τη λειτουργικότητα.

Η Lacoste συμμετείχε δυναμικά με ένα pop–up store 20 τ.μ. και στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, τη μεγάλη γιορτή του τένις, που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ με οικοδεσπότη (και νικητή!) τον Novak Djokovic. Επίσημος χορηγός ένδυσης του πρωταθλήματος, η Lacoste τίμησε με αυτή τη συμμετοχή το συναρπαστικό άθλημα του τένις και τον ίδιο τον Nole, συνεργάτη και πιστό φίλο της μάρκας επί σειρά ετών.

Με αφοσίωση στην κληρονομιά της και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αυτό το φθινόπωρο, η Lacoste φέρνει στους δρόμους το μοναδικό French touch της, υπογράφοντας μια ξεχωριστή συλλογή που ανανεώνει με φρέσκια ματιά την καθημερινή γκαρνταρόμπα. Μπορείτε πια να βρείτε ολόκληρη την συλλογή στο νέο μεγάλο κατάστημα στο Μέγαρο Αρσακείου (Σταδίου 44).