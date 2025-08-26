Ο Mythos, το αγαπημένο νεανικό brand μπύρας, συμμετέχει στο Primer Music Festival 2025, το μεγαλύτερο dance event ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα, και υπόσχεται να κάνει την εμπειρία του κοινού… μυθική!

Στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου, το φεστιβάλ επιστρέφει στο ΟΑΚΑ με εντυπωσιακή παραγωγή και πολλαπλές σκηνές, έτοιμο να φιλοξενήσει περισσότερους fans της ηλεκτρονικής μουσικής από ποτέ. Το φετινό line-up κόβει την ανάσα, με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής, όπως οι Armin van Buuren, Paul Kalkbrenner και Fideles, να ανεβαίνουν στα decks για ένα διήμερο γεμάτο ένταση, ρυθμό και καθηλωτικά shows.

Ο Mythos θα δώσει το παρών με ένα μοναδικό experiential booth, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, δροσερές εκπλήξεις και απολαυστικά δώρα!

Η απόλυτη μουσική εμπειρία, που για ακόμη μια χρονιά ενώνει ήχους, εικόνες και ανθρώπους, γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή με τη δροσιστική γεύση, τον πλούσιο αφρό και το λαμπερό ξανθό χρώμα της αγαπημένης μπύρας. Εξάλλου, παντού υπάρχει ένας Mythos!